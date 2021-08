Timo Nurmoksen valmennettavat hurjina Ruotsin Derbyn karsinnoissa - Calgary Games "kantoi soihtua"

Ville Toivonen

Timo Nurmos - suvereeni nimi Pohjoismaiden ikäluokkalähdöissä. Kuvaan mahtuu myös Inga Perk, joka hoitajana tavoittelee jo toista Ruotsin Derbyn titteliään viikon päästä sunnuntaina.

Tiistai-ilta tarjoili Ruotsin Derbyn karsintoja tuttuun tapaan urakalla, kuusi Tammaderbyn karsintaa ja kuusi avoimessa sarjassa, johon tällä kertaa oli ilmoitettu vain oreja ja ruunia. Isoimman vaikutuksen Malmön illan monista kovista esityksistä teki Nurmoksen tallin Calgary Games (Readly Express). Jorma Kontio ajoi oriilla kuudetta kertaa Calgary Gamesilla ja yhtä monta kertaa valjakko on kurvannut voittajaesittelyyn. Tällä kertaa vaadittiin alle 10:n painunut lopetus ja tulos 12,9 keskipitkällä 2640 metrillä.

"Calgary Games on yksi parhaista, joita olen valmentanut", Nurmos on kommentoinut.

"Siinä on paljon samaa kuin isässään Readlyssä. Isän saavutukset ovat mahtavia ja sinne on pitkä matka. Toivotaan että terveyttä piisaa ja saadaan nähdän miten pitkälle Calgary piisaa."

Puheet isän manttelinperjästä eivät ole tyhjiä, sillä Calgary Gamesin ominaisuudet ovat hurjia ja tyyli melkein vielä parempi. Oriin on kasvattanut Menhammarin siittola, ja sen omistaa valmentaja itse: Stall Timo Nurmos AB.

"Paljon samaa kuin isässään", vertaili Kontio ATG Liven lähetyksessä.

"Tunne istua takanaan on hyvin samantapainen ja hevosen perän profiili on samanlainen."

Derbyn karsinnat menivät Jägersrossa muutenkin suuressa määrin suosikeille, kuten usein on käynyt. Kriteriumin viime syksynä voittanut Brambling, kakkonen San Moteur ja ikäluokkaa muuten hallinnut Per Nordströmin Önas Prince saivat johtaa ilman suurempia haastoja maaliin saakka omia karsintojaan.

Yksi joka on ladannut hevosiaan käytännössä koko kauden - ellei varsasta saakka - tähän päivään, on tietysti kyseinen Tornion mies Nurmos. Se näkyi karsintatuloksissa.

Oriiden karsinnat päättyivätkin Nurmoksen Chirun (Muscle Hill) ja ohjissa olleen Claes Sjöströmin hurjaan ylivoimaan. Sjöström tarjoili takarivistä nappireissun, mutta Chirun kirissä oli sellaista raakaa voimaa, että tappio ei näyttänyt edes mahdolliselta. Tulos oli sama kuin Calgary Gamesillakin, 12,9/2640 metriä.

Yksi Nurmoksen ja koko illan todella kovista oli myös Henry Flyer Sisu (Bold Eagle), joka oli jo viime vuonna lähellä Kriteriumin loppusuoralla. Pieni haparointi, lyönti kärryyn, saattoi maksaa voiton Solvallassa vuosi sitten.

Silloin sijoitus oli kolmas, mutta Derbyssä Jägersrossa tähdätään revanssiin, ja tämän hevosen rattaille Nurmos oli sijoittanut Mika Forssin. Henry Flyer oli ensimmäinen karsinnoissa alle 13:n kilometriajassa ravannut, sekin meni 12,9/2640 metriä eli kaikki Nurmoksen tallin karsintavoittajat Derbyssä saivat saman kilometriajan! Henry Flyer Sisun hoitaja on muuten muuan Inga Perk, joka on jo hoitanut Derbyn voittajaa, Readly Expressiä.

Tammoista vakuuttavin oli puolestaan Nurmoksen tallin Hoboken AM (Muscle Hill), silläkin uhalla, että näkemys on tullut sinivalkoisten lasien läpi. Kyseinen tamma menetti kolmevuotiaana hieman epäonnisesti Oaksin voiton aivan loppumetreillä raskaan reissun jälkeen. Sen paras vire on ollut hakusessa alkukauden, mutta tiistaina muhkea tamma oli valmis. Ulf Ohlsson ohjasti Hobokenilla kierroksen kohdalla eteenpäin. Valjakko otti muutamassa askeleessa pakan komentoonsa, ja Hoboken teki eroa saman tien. Nurmoksen valmennettava meni illan kovimman pään kilometriajan 12,8 todella vahvannäköisenä voimia tallessa. Toki oriilla ja ruunilla oli puoli kierrosta pitempi matka juostavanaan: tammakisa mennään 2140 - Derby 2640 metrillä.

Tammojen karsinnoissa mentiin lujempaakin: Hall Of AM (Muscle Hill) pullaili keulassa peräti 11,6 täyttä matkaa, mutta vaikutelma, jonka Hoboken AM jätti, jäi silti ylimmäs tammojen joukosta. Jos Timo Nurmoksen valmennettavan ravi toimii finaalissakin, ovat muut ahtaalla Tammaderbyn puolellakin. Puhumatta siitä, millaiset saumat Solvallan valmentajalla on neljänteen titteliinsä kohta satavuotiaassa (ensimmäinen kisa ajettiin 1928) klassikossa, Ruotsin Derbyssä.

Tästä pääset katsomaan tiistain 75-kohteita, mm. Calgary Gamesin (75-6) ja Nurmoksen muiden sankareiden derbykarsinnoissa juoksut.