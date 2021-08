Marko Alamäki suomalaisille tutun Sisun tilanteesta: "Kasvatukseen satsataan entistäkin kovemmin"

Arlandan lentoaseman läheisyydessä sijaitsevan suomalaisillekin tutun Sisyfos Breedingin hevostilan talleja on taas tarjolla vuokralle. Kysyimme "Sisun" tilanhoitajalta Marko Alamäeltä, mikä on tilanne?

Marko Alamäen albumi

Marko Alamäki (vas.) ottamassa onnitteluja vastaan Grande Diva Sisun E3-karsintalähdön voiton jälkeen yhdessä ohjastaja-valmentaja Per Nordströmin kanssa. Hevosen omistaa Einari Vidgrén Oy Suomesta ja sen on kasvattanut Markon työnantaja Sisyfos Breeders AB.

Sisun Söderby Gårdin valmennustalleja tarjotaan vuokralle, mutta onko tilalla tapahtumassa isompiakin muutoksia? Jossain vaiheessa koko tilakin oli myynnissä.

"Ei suurempaa draamaa, mutta Sisyfosin omistaja Olle Larsson on aika palavasti kylläkin uudestaan innostunut kasvatuspuolesta", Alamäki kertoo lomamatkaltaan kotiseudulleen Pohjois-Suomeen.

"Kilpatallien puolelle etsitään uusia alavuokralaisia, kun Alessandro Gocciadoro esimerkiksi ilmeisesti on siirtämässä tallinsa kalustoa talveksi taas Italiaan. Ihan varmaa se ei ole, mutta todennäköistä. Alessandro itse voisi pitää filiaalin ympärivuotisestikin, mutta henkilökunta ei viihdy kylmässä. Pitäisi saada uutta pohjoismaista henkilökuntaa, jotta toiminta täällä voisi jatkua. Petri Salmela esimerkiksi ei ole siirtymässä minnekään, eikä Roni Paldankaan, mutta vapaata tilaa on kuitenkin ja tulee ilmeisesti lisää, siitä vuokrailmoituksessa on kyse."

"Junaradan toisella puolella meillä on siitostammat ja pikkuvarsat toisella tilalla. Sieltä ne varsat pyritään heti vieroittamisen jälkeen siirtämään pääkartanon puolelle rataa. Nyt Sisulla on viitisenkymmentä siitostammaa, mutta määrää on nyt tarkoitus kasvattaa selvästi. Ajatus on haastaa alan isot toimijat täällä Ruotsissa ihan tosissaan."

"Välillä tuntui, että omistajapariskunnan (miljonääri-kiinteistösijoittaja Olle Larsson ja vaimonsa Jenny) sijoitukset ovat muualla maailmassa ja kinnostus tähän touhuun lopahtaa. Tila oli myynnissäkin. Nyt kuitenkin Sisu-kasvattien menestykset, esimekiksi Islay Mist Sisun (suomalainen Erno Gardemeister omistaa) ​isot voitot ja Henry Flyer Sisun Derbyn karsintavoitto tiistailta nostavat tunnelmaa siinä määriin, että uusia totisia satsauksia siitospuoleen on luvattu."