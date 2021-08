Sanne Katainen

Liisa ja Kalle Savo kasvattavat ravihevosia ja pitävät Ordenojan oriasemaa. Varsahuutokauppaan heiltä lähtee kolme varsaa, joista yksi on kuvan Cassandra Orden.

Pöytyäläisten Liisa ja Kalle Savon voi sanoa olevan ravivarsojen huutokaupan kantavia voimia. Savot ovat myyntipuolella tapahtuman vakiokaartia, ja tänäkin vuonna Savot myyvät Ypäjällä kolmea yksivuotiasta varsaa.

”Ensimmäisen kerran olen myynyt varsan huutokaupassa jo vuonna 1988”, Kalle Savo kertoo. ”Yksivuotissyksy on hyvä hetki myydä varsa. Se on hevoselle oikea aika vaihtaa omistajaa ja uudelle omistajalle tarttua innolla toimeen.”

Liisa ja Kalle Savo eivät ole mitään keskivertoharrastajia, vaan tunnettuja toimijoita ravialalla. Vaikka maanviljelys kotitilalla on sukupolvenvaihdoksen myötä siirtynyt heidän pojalleen, Savot pyörittävät tilalla edelleen Ordenojan oriasemaa, jonka palveluita käytti tänä vuonna lähes 200 tammaa.

Sekä Liisa että Kalle Savo ovat eläinlääkäreitä. Syksyllä 70 vuotta täyttävä Kalle Savo on jo virallisesti eläkkeellä, kahdeksan vuotta nuorempi Liisa Savo on kunnaneläinlääkärin virassa.

Kaksikon innostus raviurheilua ja hevoskasvatusta kohtaan on säilynyt läpi vuosikymmenten, eikä osoita laimenemisen merkkejä.

”Hevoskasvatus on niin hienoa”, Kalle Savo kiteyttää.

”Melkein voi sanoa, että innostus on vain kasvanut”, Liisa Savo komppaa.

Aiemmin Kalle Savo myös valmensi hevosia itse, mutta ajohevosten pitämisestä on viime vuosina luovuttu. Lähtöajatuksena on myydä kaikki kasvatit.

Huutokauppayleisö on oppinut tuntemaan Savojen kasvatit hyvin kehittyneinä ja muutenkin hienokuntoisina varsoja. Liisa Savon mukaan varsoja ei erityisesti valmistella huutokauppaa varten, vaan niiden kunnon ja kehityksen takana on normaalia perustyötä.

”Meillä varsat ovat talvella yön karsinoissa, joten niitä talutetaan ja käsitellään senkin takia säännöllisesti. Keväällä ne menevät laitumelle ja tulevat pari viikkoa ennen huutokauppaa sieltä talliin. Esimerkiksi ruokintaan ei tehdä muutoksia huutokauppaa ajatellen, vaan ihan normaalisysteemeillä mennään”, Liisa Savo selvittää.

Hienojen varsojen lisäksi Savot tunnetaan huutokauppayhteyksissä siitä, että he yleensä todella myyvät huutokaupassa tarjolla olevat kasvattinsa. Heidän tekemänsä sisäänhuudot ovat olleet harvinaisia, vaikka varsoja on vuosien varrella ollut tarjolla paljon.

”Ihan muutama on huudettu sisään. Ajatuksena on, että kun hevonen on huutokaupassa, se myös myydään”, Kalle Savo kertoo. ”Kaksi vuotta sitten huudettiin yksi varsa sisään ja vuonna 2014 yksi. Se oli Beat Of Love, jonka huusin sisään 8 500 eurolla, kun sen isäoriin Love Youn astutus- ja varsamaksutkin olivat kymppitonnin luokkaa.”

Savojen kasvateista on huutokaupoissa tehty hyviä löytöjä. Vuonna 2010 Antti Teivainen huusi 2 500 euron vasarahinnalla Bosses Lilyn, joka voitti myöhemmin mm. Kriteriumin. Sen pikkusisko, huipputamma Bosses Lady tarttui kuusi vuotta myöhemmin Tapio Perttusen haaviin 6 000 eurolla.

Kolme vuotta sitten Savot saivat kolmesta myynnissä olleesta varsastaan yhteensä 41 000 euroa, kun viime vuonna kolme varsaa meni yhteensä 11 500 eurolla. Yksivuotissyksy on ravivarsan elämässä taitekohta, kun varsat siirtyvät opetukseen ja valmennukseen, jolloin myös niiden elämisen kulut nousevat uudelle tasolle.

Hevoshuutokaupassa myyjät jännittävät hinnan lisäksi myös sitä, kuka hevosen ostaa. Varsojen toivotaan luonnollisesti päätyvän ammattitaitoisiin käsiin ja saavan sen myötä mahdollisimman hyvän mahdollisuuden.

”Varsan myyminen huutokaupassa on jännittävä hetki. Sitä voi verrata siihen, jos oma hevonen juoksee kilpaa”, Liisa Savo kuvailee. ”Ensin jännitetään hintaa ja sen jälkeen sitä, kuka sinne varsan karsinan luokse myynnin jälkeen tulee onniteltavaksi.”

Ja sitten jännitetään mitä varsasta tulee.

”Omien kasvattien uran seuraaminen on yhtä mielenkiintoista kuin omien hevosten seuraaminen”, Liisa Savo korostaa.

Varsahuutokauppa

Suomen Hevosenomistajien Keskusliiton ja Suomen Ravihevoskasvattajat ry:n omistaman Starinita Oy:n järjestämä varsahuutokauppa pidetään Ypäjän Hevosopistolla 10.9.Myyntilistalla on yhteensä 108 yksivuotiasta varsaa.Tilaisuuteen pääsee ainoastaan aluelipun ostamalla. Huutokauppaan myydään 400 pääsylippua.Mikäli Kanta-Hämeen korona­tartuntatilanne heikkenee radikaalisti, varavaihtoehtona on järjestää huutokauppa Lahden Jokimaalla.