Katastrofin ainekset Vermon vesimyrskyssä Derbyn karsintojen alla: "Minä muuna päivänä tahansa!"

Juha Keskimaunu

Mitä täällä tapahtuu?

Pääkaupunkiseutu tulvi siis yli viime lauantaina. Yksi pahimmin kärsineistä kohteista oli Vermon ravirata, vaikka asiasta ei syntynytkään suurempaa kohua. Vermo Areena sijaitsee jo alunperin vesirikkaalla paikalla Laajalahden merenrannan läheisyydessä. Lauantaina rata-alue oli hetken aikaa merta itsekin. Pahimmin ukkosmyrskystä kärsivät kavioura, jonka kallistetut kaarteet valuivat keskikentän järveen, ja myös tekniikka sai Gävlen tapaan siipeensä.

"Nopeasti siinä tilanteessa ymmärsi, että täällä on tosi kyseessä", huokailee ratamestari Keskimaunu edelleenkin.

"Hiittaajat saivat lähteä kotiin jos löysivät autonsa veden seasta tallialueen järvestä. Saatoin myös lähettää Vermon hiittiryhmään viestin, ettei tänne kannata tulla vähään aikaan treenaamaan; lisätietoa tulee."

"Aika hurjalta tuntui myrskyn laannuttua, kun sepeli tuli näkyviin kaarteissa. Turvakaista oli noussut huomattavasti ylöspäin kaikesta materiaalista, joka sinne oli valunut. Tuli ratahenkilökunnalle ja työkoneille kiire siirtää materiaali takaisin omalle paikalleen. Uutta pintamateriaalia meni tietysti ja menee jatkossakin kun hommaa vielä paikkallaan. Keskiviikon derbykarsintoihin oli päiviä aikaa, mutta päällä oli pieni pelko myös. Kun kaarteet nostettiin muotoonsa, pelotti mitä tapahtuu lisäsateissa, joita oli luvattu keskiviikkoa kohti? Valuvatko ne takaisin keskikentälle? Jännitystä oli viikonloppuna ja alkuviikolla ihan kotitarpeiksi tekemisen ohella. Mietitytti, että tämä olisi saanut tapahtua ihan minä muuna päivänä vuodesta tahansa, melkein."

Oliko pelkoa, että ravit olisivat uhattuna?

"Onni oli siinä, että oli niin paljon tekemistä, ettei ehtinyt miettiä. Sunnuntaina alkoi jo näyttää joltain, mutta yöunet jäivät kyllä lyhyiksi. Sunnuntaina tuli samoja hiittaajia, jotka olivat olleet paikalla lauantaina, ja he eivät meinanneet uskoa silmiään. Sitten tällä viikolla oli taas sateita, ja mietitytti pysyvätkö kurvit formissaan, mutta siksi piti mm. ajaa vähän karkeaakin pintaan. Rata pysyi siten paremmin muodossaan"

Lopulta ratahan oli olosuhteet huomioon ottaen uskomattoman hyvä derbykarsinnoissa - koko päivänhän satoi keskiviikkona?

"Karkeahan se oli, mikä on harmi tällaisena suurena päivänä. Tuntui hyvältä, kun Jorma Kontio kehui rataa ja lohdutti, ettei se nyt niin karkea ole. Päinvastoin, olosuhteisiin nähden, hän sanoi. Kyllä siinä kovaa pystyi juoksemaan, eikä kenkien riisuminenkaan ollut mahdotonta. Sade keskiviikkona oli ihan ok - melkein tuntui että on parempi että sade jatkuu, kuin että se loppuisi. Kun oli kyse kuitenkin normaalista sateesta."

"Sellainen lauantain sade on sitten eri asia - sellaisia ei tarvita. Saatiin kuitenkin tietoa ratamestaripäiville siitä että mitä voi tapahtua, kun taivas aukeaa. Sen takia otin aika paljon kuvia ja videoita. Osan videoista ääniraita ei ole julkaistavaksi kelpaavaa tekstiä."

Vermon kaarteissa oli isoja ongelmia viime lauantaina.