Lewis Ale vaihtoi omistajaa ja siirtyy siitokseen Kiuruvedelle

For You Stable Kiuruvedeltä on kriteriumvoittaja Lewis Alen, 10,5, uusi koti. Mainitun siittolan isäntä Jari Hyvärinen ja hevosessa jo osaomistajana ollut Harri Koskela ovat uudet omistajat. Ori keskittyy vastedes pelkästään siitokseen.