Turno di Azzurralla riittää kyselijöitä Italiaa myöten

Reima Kuisla pitää Turno di Azzurran luonteesta eikä mielellään laskisi sitä liisaukseen Euroopan toiselle reunalle. Toisaalta pohjoisen pitkään jatkuvat hokkikelit eivät sovi oriin liikkeisiin.

Eturivin hevosenomistaja Reima Kuisla julkaisi sunnuntaina vuokrausilmoituksen 10-aikaisesta Italiassa syntyneestä Turno di Azzurrasta (i. Love You). Reilut 300 000 euroa tiennnut yhdeksänvuotias ori suoritti hyväksytysti koelähdön heinäkuussa. Viimeisestä kilpailusta on kohta vajaat puolitoista vuotta.

”Vaikka koelähtötulos oli ihan asiallinen, ei ori ollut kuitenkaan parhaimmillaan silloin. Nyt se on terve, ja sillä pääsisi kilpailemaan kohtapuoliin”, omistaja toteaa.

Kiinnostusta vuokrata Turno di Azzurra on ollut hänen mukaansa kiitettävästi, niin Suomesta kuin Italiaa myöten.

”Pohjois-Suomesta on useampi varteenotettava henkilö kysellyt. Pohjoisessa kilpailutarjonta on aika paljon Bodenin varassa talvisin. Muutenkin minulla on tunne, että hokit eivät välttämättä ole eduksi oriille”, analysoi Kuisla.

Italiaan asti Kuisla ei haluaisi välttämättä lähettää kilttiä ja hyväkäytöksistä oria.

”Etelä-Ruotsi voisi muuten olla aika sopiva paikka. Löytyisiköhän halukkaita lahden toiselta puolelta? Pitäisin oriin mielelläni itselläni. En ole saanut edelleenkään palkattua henkilökuntaa Seinäjoelle. Sen takia päädyin liisausratkaisuun.”

Hevosrintamalla ei ole viime viikkoina tapahtunut kovin dramaattisia muutoksia. Muutaman vuosikkaan varsan Kuisla on ostanut Ranskan ja Ruotsin huutokaupoista.

”Myisin mielelläni jokusen vanhemman hevosen pois. Hintapyynti ja tarjous eivät ole vielä kuitenkaan kohdanneet”, hän harmittelee.

Pekka Korven Ruotsin filiaalissa valmentautuva Mandela Zon (i. Maharajah), joka meni keväällä mukavasti, palasi sairastauolta lauantaina Färjestadissa. Janne Korven ohjastettava ei kestänyt reipasta avausta. Neljävuotias ori taipui keulasta rahasijojen ulkopuolelle.

”Janne oli harmissaan hevosen pehmeästä esityksestä. Ori oli ollut kipeänä, tähystetään se uudestaan. Jos ei löydy vikaa, treenataan muutama viikko reippaammin ja ilmoitetaan uudelleen starttiin”, omistaja toteaa.

Reima Kuisla on aiemminkin kertonut hankaluudesta rekrytoida osaavaa henkilökuntaa Seinäjoen talliinsa. Samaa ongelmaa on näkyvissä muillakin valmentajilla. Yhtenä vaihtoehtona hän pohtii siirtää valmennustoiminta Vihdin tilalle.

”Myin jokunen vuosi sitten pois omistamani kartanon. Minulla on kuitenkin toinen tila siinä lähellä. Siihen saisi helposti sisustettua tallit sekä rakennettua tarhat. Etelämmäksi olisi varmaan helpompi saada työntekijöitä. Joutuisin kulkemaan kuitenkin 350 kilometriä suuntaansa viikoittain täältä Seinäjoelta. Sekin käy pitemmän päälle työlääksi”, monialayrittäjä puntaroi.

