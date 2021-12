Amerikan kärkikuski Andrew McCarthy sai pitkän huilin positiivisesta alkotestistä

Ville Toivonen

Likapyykin pesua Amerikan raveissa? Kuva ei liity Andrew McCarthyn tapaukseen millään tavalla.

Andrew McCarthy puhalsi The Red Milen eli Lexington, Kentuckyn 23. elokuuta raveissa kaksi kertaa promillelukemia ja vihellettiin ulos kyseisen päivän kilpailuista. Lopullinen tuomio tuli vasta joulun alla ja rangaistus oli tiukka: 90 pivän ajokielto ja 2500 dollarin sakko. Vanhemmalla McCarthyllä, joka on tänä vuonna ohjastanut suurmenestykseen mm. vuoden kolmevuotiaaksi valitulla Jujubeellä (Creatine), ajokielto merkitsee suuria ansionmenetyksiä.

Molemmat veljekset ovat Pohjois-Amerikan kärryurheilun Top10-kuskeja: Andrew McCarthy on 2021 rahatilaston viides vajaan yhdeksän miljoonan dollarin palkintokakullaan ja pikkuveli Todd McCarthy, 28 yhdeksäs vajaalla 7,5 miljoonalla.

"Andy" McCarthy toisaalta sai moitteita tuomiossa "epäammattimaisesta käytöksestä" puhallutusten yhteydessä. Toisaalta lieventävänä asiana mainittiin hänen avoimuutensa henkilökohtaisista ongelmistaan ja viikoittaiset terapiakäynnit syyskuusta alkaen.

Uutisen Andrew McCarthyn tuomiosta kertoi Pohjoismaissa ensin Sulkysport (linkki) aamun uutiskatsauksessaan (kohta yksi).

Kopio USA:n raviurheilun sakko- ja rangaistustiedotteen tekstistä:

FINES AND SUSPENSIONS BULLETIN

Fri, Dec 17 - Thu, Dec 23

MCCARTHY, ANDREW JOHN SWEDESBORO, NJ YOB 1986

Lex on 8/23/2021 FINED: $2,500

FULL - 90 DAYS, 12/12/2021 THRU 3/11/2022

CONDUCT DETRIMENTAL TO THE BEST INTEREST OF HORSE RACING

810 KAR 3:020 Sec. 15 (q) -- On August 23, 2021 at The Red Mile in Lexington, KY, Driver

Andrew McCarthy was administered the breathalyzer test and failed. He was retested and

failed the second test. The Judges removed Mr. McCarthy from his drives for the day. Upon

failing his second breathalyzer test, Mr. McCarthy acted in an unprofessional manner that

was detrimental to the integrity of horse racing in Kentucky. During a pre hearing meeting

with his attorney present, Andrew was very forthcoming and sincere with his personal

struggles on and off the racetrack. He has voluntarily attended weekly counselling sessions

since September 9, 2021, and has been compliant with his progress as evidenced by his

attendance reported to the KHRC. Mr. McCarthy is hereby suspended for 90 consecutive

days, beginning on 12/12/2021 through and including 03/11/2022 inclusive. He is also fined

the sum of $2500.00.