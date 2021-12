Dusktodawn Boogie torstaina Vincennesin kolmevuotislähdössä - Bazíre ohjastaa

Tammakriteriumin ykkönen Dusktodawn Boogie siirtyi joulun alla Ranskaan ja Jean-Michel Bazíre on pannut hösseliksi suomalaisvahvistuksensa kanssa. Tamma on mukana torstain 36000 euron ykköspalkinnon kisassa - "isäntä" itse ohjastaa.

Elina Paavola

Kuvassa Kenneth Danielsen tuulettaa Teivon ja Tammakriteriumin valloitusta. Nyt tamma yrittää torstaina valloittaa Pariisin Jean-Michel Bazíren ohjastuksessa ja valmennuksessa.

Turun seudulla vaikuttava suomalaistuva norjalaisvalmentaja Kenneth Danielsen kaavaili kolmevuotiaalla lahjakkuudellaan kilpailemista vuoden lopulla, mutta startit Pohjoismaissa jäivät epäonnisesti väliin. Viikinki löysi valloitussuunnitelman Pariisista, mutta kuljetuksia Keski-Eurooppaan ei enää löytynyt. Danielsen vei itse hevosensa reilu viikko sitten, ja pian eli torstaina se siis on jo startissa!

Danielsen sai hankittua tammalleen paikan itsensä Ranskan mestarikuskin ja -valmentajan Jean-Michel Bazíren tallista. Torstain Vincennesin kolmevuotislähtö on Dusktodawn Boogien (Lexus Font) osalta tosi mielenkiintoinen muun muassa siksi, että mestari Bazíre itse on ohjissa. Vastus on kova, mutta niin on Dusktodawn Boogiekin. Sarja on rajattu alle 160000 euroa ansainneille ikätovereille, kun Danielsenin hevosella on hilkkua vajaat 100000.

Eurooppalaisten kolmevuotiaiden Prix de Chinon (1. palkinto 36000 euroa) ajetaan torstain Vincennesin ravien kuudentena lähtönä kello 17.45 Suomen aikaa. Kisa näkyy TotoTV:llä (linkki Dusktodawn Boogien lähtölistaan).