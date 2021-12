Uutisia Vincennesistä: suomalaisori Martin De Bos aloittamassa - Face Time Bourbon katosi pyhän listalta

Petri Purolta Tomas Malmqvistille Ranskaan siirtynyt suomalaistaustainen huippuori Martin De Bos on palaamassa Vincennesissä vuoden alkuun. Face Time Bourbon puolestaan oli sunnuntain Prix de Bourgognen listoilla - ei ole enää.

Eva Saha

Martin De Bos on taas Ranskassa. Tässä ori on aikaisemmalla Ranskan valloituksellaan Fabrice Souloyn hevostilalla Normandiassa.

Mika Vihelän kasvattama ja omistama ori Martin De Bos (Maharajah) teki mahtavan loppukauden 2020 Vincennesissä, ja oriin koko vuoden ansiot olivat yli 1,2 miljoonaa kruunua. Ennätykseksi tuli Vincennesissä 2100 metrillä 10,5 rajun kiertämisen jälkeen. Kuluva kausi on kuitenkin ollut pettymys oriin laukattua alkuvuoden starteissa yhtä vaille joka kerta ja jouduttuaan tauolle sen jälkeen.

Petri Puro on Ranskaa lukuunottamatta ollut valmentajana Martin De Bosin, 7, uran suurimmissa menestyksissä. Hän laittoi oriin terveyttä kuntoon myös tästä kesästä alkaen, mutta nyt ori on sovitusti palannut Ranskaan, tällä kerralla ruotsalaisen Tomas Malmqvistin valmennukseen.

Martin starttasi Purolta Åbyn kultadivisioonassa joulukuun alupuolella, missä se jäi palkintosijojen ulkopuolelle. Esitys oli tasapaksu, mutta ravi oli taas kohdallaan. Nyt oltuaan pari viikkoa Malmqvistillä Martinilla suunnitellaan paluuta Vincennesin hiilimurskalle. Kuudes tammikuuta isolla radalla ajetaan Prix de Herslie 2100 metrin matkalla autolähdöllä. Ykköspalkinto on 31500 euroa. Sarja alle 295000 euroa tienanneille eurooppalaislle hevosille on lähes täydellinen Martinille. Se on tienannut 279694 euroa.

"Martin De Bos treenaa vahvasti, ja kuntonsa puolesta se olisi voinut startata aiemminkin", Tomas Malmqvist kertoo.

"Kuitenkin jaloissa oli vielä pientä laittamista, ja tähdättiin tuohon nappisarjaan, johon se melko varmasti pääsee mukaan."

Eilen ensi sunnuntain Vincennesin avoimen Prix de Bourgognen listoilla välähti talvimeetingin suurin tähti Face Time Bourbonkin, vaikka oriin kilpailuohjelmassa piti olla seuraavaksi vasta tammikuun 30. ajettava pääkisa. Kaksinkertaine Prix d'Amerique -voittaja vilahti kuitenkin listoilla ja spekulaatiot alkoivat. Oriin pääomistajan Antonio Somman mukaan pyhän kilpailu ei missään vaiheessa ollut ohjelmassa, ja superoriin näkyminen listoilla jäänee arvoitukseksi. Mukana sen sijaan ovat vielä, kun lopullinen lista on tekemättä mm. kovin haastaja Davidson Du Pont Jean-Michel Bazírelta ja Daniel Redénin tallin kaksikko Don Fanucci Zet sekä Missle Hill.

Linkki Prix de Bourgognen alustavalle listalle (1. palkinto 54000 euroa) sunnuntaille.