Näillä "taioilla" Ruotsin miljoonapotti kotiin?

Huomenna uudenvuodenaattona Ruotsin raveissa on tarjolla jopa yli kahdeksan miljoonan euron 75-potti! Millä eväillä pottia kannattaa tavoitella? Pelivihjeet ovat erikseen - tässä käydään läpi sitä, kuinka peli kannattaisi laatia?

Riku Niittynen

Veikkauksen sivulta totopeleistä hajotus-välilehdeltä (toto-lomakkeen ylälaidassa vaihtoehdoista pelilomake-hajotus-salama valitaan hajotus) löytyy toimiva työkalu ns. hajotussysteemin laatimiseksi.

Vaikeat T-pelit, kuten huominen Axevallan T75-megajackpot, osuvat toki harvakseen. Turha kuvitella, että isokaan systeemi osuisi joka viikko tai edes joka toinen. Pelaaminen houkuttaa kuitenkin, jos ravipelit yleensä ottaen kiinnostavat, sillä palkinto voi olla ruhtinaallinen, siis jopa miljoonia.

Miten isoa pottia sitten kannattaisi tavoitella? Kaksi neuvoa: pelaa kimpassa ja käytä hajotussysteemejä. Molempiin esimerkiksi Veikkauksen totosivuilta löytyy apua. Kimpan voi jakaa netissä joko keille tahansa osuuden ostajille tai tehdä oman pelaajaporukan, johon kutsuu linkeillä kavereitaan lunastamaan osuutensa. Tai voihan vain sopia kavereiden kesken. Sosiaalinen puoli on yksi ravivedonlyönninkin tärkemmistä asioista. Yhdessä kavereiden kanssa tekeminen (vänkääminen ja spekulointi) on elämän suola.

Miksi hajotussysteemi? Koska se on hyvin edullinen ja tehokas systeemi pelata todella monen yhdistelmän pelejä. Hyvin usealla kierroksella - jopa niillä jotka tuottavat jättipotin tai eivät täysosumia lainkaan - tulee suosikkivoittajia. Jos kierrättää suosikkeja siten, että joku tietty määrä niistä (esimerkiksi 2-3, kuten kuvan tilanteessa huomiselle Axevallan 75-kierrokselle) pitää onnistua, jotta täysosuma on mahdollinen, antaa joillekin suosikelle epäonnistuakin. Lapun hinta on aivan eri, kuin jos kaikkiin kyseessä oleviin lähtöihin laitettaisiin tavallisessa systeemissä kaikki hevoset, jotka ovat kupongeilla mukana. Hinta olisi usein todella moninkertainen.

Suosikkien kierrätyksessä on myös se etu, ettei makseta riveistä, joissa suursuosikkeja tulee "liian monta" ja rivi maksaa pikkuvoiton, eikä alavoittoluokille tule usein arvoa lainkaan. Tuollaisia rivejä ei ainakaan 75-pelimuodossa kannata hakea lainkaan, koska pelissä ei ole "vain täysosumat" -vaihtoehtoa. Siinä tapauksessa (esimerkiksi Ruotsin T64-pelissä tuo vaihtehto löytyy - todella vaikeassa T86-pelissä ei siinäkään) noita rivejähän voisi pelata vaikka moninkertaisina. Nyt kun pelaa automaattisesti kaikkia voittoluokkia, ei kannata tavoitella rivejä, joissa iso osa pelaajille palautuvasta summasta on putoamassa pois.

Useimmille kierroksille sattuu myös 0-5-prosenttisia yllättäjiä, joten niitäkin kannattaa yrittää hakea lapuille. Hajotusten kanssa tällainen haku on huomattavasti tehokkaampaa. Tavallisessa systeemissä nuo epätodennäköiset vaihtoehdot "tulevat kalliiksi", koska ne ovat mukana pelissä samanarvoisina, kuin isot suosikit. Hajotuksessa suosikeilla on usein ansaitsemaansa painoarvoa, ne toistuvat hajotussysteemeissä yllätysmerkkejä selvästi useammin riippuen tietysti tavasta, jolla hajotus on laadittu.

Hajotuksissa pääsee kuitenkin hyvin helposti alkuun, kun uskaltautuu vain pohtimaan asiaa. Voi jakaa hevoset vaikka vain kahteen kategoriaan: suursuosikit ja yllättävämmät merkit. Voi laittaa vaatimukseksi, että kaksi suursuosikkia onnistuu, kuten kuvan esimerkissä, jossa vasta aloitellaan laatimista. On määritelty kolme suursuosikkia, joista kahden on onnistuttava. Usein näin käykin eli vaikkapa kaksi onnistuu ja yksi ei.

B-kategoriaan pitää sen jälkeen laittaa yllättävämpiä hevosia yleensä kaikkiin seitsemään kohteeseen. Tai voi valita "läpivarman", Axevallan (poikkeusoloissa huonojen rataolosuhteiden takia Halmstadissa ajettavalla) kierroksella esimerkiksi avauskohteen Bravo Sabotagen (numero kolme). Siinä tapauksessa hajotukseen ei laiteta muita merkkejä avauskohteeseen, mutta b-merkkejä loppuihin kuuteen kohteeseen kahden a-merkin ohella. Näin vaatimuksena on että Bravo Sabotage pitää ja vähintään jompikumpi kahdesta muusta a-hevosesta Chasingneonrainbow (kolmoskohteen numero yhdeksän) ja neloskohteen I Can Steel (7) voittaa. Tietenkin sen lisäksi, että loput voittajat löytyvät merkityistä b-hevosista.

Uudenvuodenaaton Axevallan (Halmstadin) jättipotti on oikein erityisen otollinen paikka testata sekä kimppapelaamista että hajotussysteemejä, sillä kierroksella on vähän vaihtoehtoja varmaksi ja suuri vaikeusaste. Hajotussysteemiin saa lisäksi edellä kuvattua enemmän "tehoa", jos laittaakin täysosuman ehdoksi myös todellisia ideahevosia, joko suosikkien rinnalle tai omaan (c- tai d-) kategoriaansa. Näin voi edelleen halventaa lappua ja/tai varmistaa, että osuma tulee kun omat "maistuvat" ideahevoset onnistuvat.