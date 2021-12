Marko Korpi: "Aika paljon luotetaan Indy Laneen lauantaina ja jatkossakin - isoja haaveita"

LARS JAKOBSSON / TR BILD

Kolme Korpea - kaksi sukupolvea: Heikki Korpi (oik.) ja veli Ilkka olivat vierailulla Heikin pojan Marko Korven luona Journey Stablella Ruotsissa pari "talvea" sitten.

Indy Lane (täyttää huomenna kahdeksan) kärsi vaivoista pitkään, mutta ruunan kyvyt on tiedetty alusta asti, eikä niistä ole epäselvyyttä tällä hetkelläkään. Taulussa on kolme tolppaa peräkkäin ja koko ura sisältää 29 kilpailua, joista 14 tolppaa. Viime esitys äärettömän raskaissa oloissa Färjestadissa oli melkoinen show. Päivän muissa lämminverilähdöissä mentiin nopeimmiilaan 17-aikoja, mutta Indy paineli lyhyen ryhmän 14,1, ja vakio-ohjastaja Jorma Kontio vain piteli!

Nyt Bollnäsissa Indy Lanella (Ready Cash) on lyhyt ryhmä ja yleensä tasaisin hopeadivisioona, mutta moni kaavailee silti ruunasta (75-5) pankkia.

"No oisin kyllä toivonut eturiviä, kun Indy avaakin kovaa", Marko Korpi huokaa.

"Mutta kai se aika riittävä hevonen tähän on, eikä mitään negatiivista ole tiedossa. On vaihdettu treenipäivää kelien takia, mutta sillä ei pitäisi olla merkitystä. Tärkeintä on, että päästiin viimeistelemeään aika normaalisti kuitenkin. Jomppe luottaa hevoseen tosi paljon ja oli hirmu tyytyväinen viimeksi, joten kaipa hän ajaa aika rohkeasti. Ei voitosta voisi yllättyä, on tämä vielä näihinkin sarjoihin vaan minusta aika hyvä hevonen - luultavasti paras mitä minulla on ollut."

Kuinka hyvästä hevosesta on kyse?

"No ainahan sitä saa haaveilla ja minä vähän haaveilen tämän kanssa. Toisaalta että vielä päästäisin oikein koviin lähtöihin mukaan. Toisaalta joku Ranskan reissu on ollut jo pitkään haaveena, ja tällä se voisi toteutua. Kuitenkin siinä on haasteita muutenkin kuin hevoseen liittyen. Kuinka tämä kotitalli täällä Enköpingissä saadaan hoidettua ja perhekin liittyy kuvioon. Aika näyttää saadaanko järjestymään fiksusti. Kuitenkin hepalla on kaikki ominaisuudet. Se on vasta tulossa parhaimmilleen, kun taukoa oli pitkään. Ensi vuodesta on ihan isot luulot, kunhan hepan terveys pysyy hyvänä. Ei ole tiedossa mitään ongelmaa ja hevonen koitettiin kuntouttaakin niin pitkän kaavan mukaan että paikat kestäisi, mutta ainahan näiden kanssa on epävarmuutta."

Miltä Journey Stablen jatko muuten näyttää?

"Ihan jännältä. Kohta kolmevuotiaaksi tulevat ovat lähellä starttia. Yhdellä (r. James Journey, i. S.J.'s Photo) jo aloitettiinkin mutta tuli laukka. Muutkin (kolme muuta kaksivuotiasta) valoittavat aikaisin. Yksivuotiaita on kolme ja ne ovat oikein mukavia. Pikkuisen ollaan hitaasti päästy liikkeelle, kun meillä on ollut henkilöstövajetta ihmisten sairastuttua. Nytkin ollaan puurtamassa täällä kahdestaan Maria Taipaleen kanssa. Hän osaa jo kaikkia hommia ja on tarttunut toimeen tarmokkaasti, joten kyllä pärjätään, mutta tekemistä on riittänyt. Vanhemmissa hevosissa ei tietenkään ole Indyn veroista, ei lähellekään, mutta koitetaan päästä niilläkin taas kohta starttiin."

Marko Korven valmennettavat Journey Stablella tällä hetkellä.