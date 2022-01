Jimmy Jonsson piti ensin omaa valmennustallia – "Teet töitä kellon ympäri, ja ei saa oikein kunnollista korvausta tekemälleen työlle"

CLAES KÄRRSTRAN

Jimmy Jonssonin tässä ohjastama Spik Loke on yksi Öystein Tjomslandin tallin kylmäverisistä. Nuorten lähdöissä hyvin menestynyt ruuna siirtyi viime kesänä Suomeen Tiina Koskisen valmennukseen.

Norjalaisen Öystein Tjomslandin valmentamat kylmäveriset ovat rohmunneet viime vuosina valtaosan Ruotsin ja Norjan kylmäveristen ikäluokkavoitoista.

Keskeisessä roolissa Tjomslandin Ruotsin valloituksessa on ollut pitkän linjan raviammattilainen Jimmy Jonsson. 44-vuotias Jimmy on vastannut Tjomslandin filiaalista alusta lähtien. Jimmyllä on kokemusta niin oman valmennustoiminnan pyörittämisestä kuin kakkosmiehenä olemisesta.

Ennen Tjomslandin pestiä Jimmy ehti olla kahdeksan vuotta Robert Berghin kakkosmiehenä Berghin valmentaessa hevosiaan Sundsvallissa.

Hieman yllättäen Jimmy Jonsson nostaa Kari Lähdekorven nimen esiin aloittaessaan kertomuksensa työhistoriasta.

”Pyöritin 2000-luvun ensimmäisinä vuosina omaa valmennustallia Sundsvallissa. Hevoset menivät asiallisesti, mutta toiminta ei kehittynyt haluamaani suuntaan. Teet töitä kellon ympäri, ja ei saa oikein kunnollista korvausta tekemälleen työlle”, kertaa Jimmy realistisesti pienemmän hevosmäärän tallia pyörittävän valmentajan arkea.

Kari Lähdekorpi etsi samoihin aikoihin kakkosmiestä avukseen kasvaneen valmennustallin pyörittämiseen.

”Kari soitti minulle Svante Båthin suositeltua minua. Innostuin ajatuksesta työskennellä jonkin isomman valmentajan palveluksessa. Vietin vajaan viikon Halmstadissa tutustuen Lähdekorven toimintaan.”

Muutto pohjoisesta keskiruotsista länsirannikolle ei houkutellut Jimmy Jonssonia. Kari Lähdekorpi oli kuitenkin herättänyt idean lopettaa oman tallinpidon.

”Aloin melko samoihin aikoihin käydä keskusteluja Robert Berghin kanssa, josko hänellä olisi käyttöä kakkosmiehelle.”

Bergh tarttui ideaan nopeasti, ja Jimmy Jonsson viettikin seuraavat kahdeksan vuotta yhden kautta aikojen menestyneimmän ruotsalaisvalmentajan palveluksessa. Tämän siirtäessä toimintansa Göteborgin lähelle Hajomiin, ei Jimmy Jonsson seurannut perässä.

”Perheen muodostama tukiverkko on kuitenkin Sundsvallissa. Berghillä vietetyt vuodet olivat omalla tapaa vieneet mehut minustakin. Vetäessäni henkeä etsin samanaikaisesti jotakin ihan muita töitä kuin ravitallilta.”

Sitten otti yhteyttä norjalainen Öystein Tjomsland. Hän nousi pohjoismaisen raviyleisön tietoisuuteen viimeistään kymmenisen vuotta sitten, kun Tekno Odin hallitsi aluksi ikäluokkalähtöjä mielin määrin. Vanhempana ori teki todella hienon uran useasta loukkaantumisesta huolimatta.

”Öystein oli vuokrannut karsinoita Wolmsta Gårdenista, jossa asuin perheeni kanssa. Hän kysyi, josko voisin ottaa vastuun filiaalin perustamisesta ja pyörittämisestä. Se tuntui siinä elämäntilanteessa mielenkiintoiselle tarjoukselle”, muistelee Jimmy kuuden vuoden taakse.

Tjomslandin valmennettavat ovat menestyneet todella mainiosti viime vuosina sekä Ruotsin että Norjan ikäluokkalähdöissä. Niin hyvin, että Tjomsland osti yhteistyökumppaneineen koko Wolmsta Gårdin jokin aika sitten.

Karsinoita on yhteensä 75, joista tilanteesta riippuen 35-40 on Tjomslandin valmennettavilla.

"Mika Haapakangas vuokraa sen lisäksi karsinoita meiltä. Pidämme Mikan kanssa yhdessä ajopaikat kunnossa. Tila tarjoaa todella mainiot valmennuspuitteet.”

Pääpaino Tjomslandin valmennettavissa on kylmäverisissä. Aiemmin Norjassa Tjomsland menestyi kaikesta huolimatta paremmin lämminverisillä. Vasta jokunen vuosi sitten Tjomsland oli saavuttanut kylmäverisillä enemmän voittoja kuin lämminverisillä.

Jimmy Jonssonin mukaan nuoria hevosia ajetaan neljästi viikossa. Vanhemmat kilpahevoset ovat valjaissa kaksi kertaa viikossa tavallisesti. ”Mittaamme maitohappoarvoja sekä käytämme pulssimittareita todella paljon. Valmennettavamme ovat menestyneet systeemillämme hyvin hienosti.”

Jimmy Jonsson on itse menestynyt viime vuosina mainiosti myös isänsä Alf Jonssonin valmentamilla kylmäverisillä. Vuodenvaihteessa kuusivuotiaaksi kääntyvä Tekno Jerven on niistä uusin.

Ongelmahevosten laittajana tunnetuksi tullut Alf Jonsson saavutti hiljattain 1000:nnen voittonsa valmentajana.

”Isä on jo yli 70-vuotias, ja hänellä onkin enää kaksi hevosta valmennuksessaan Wolmsta Gårdenilla. Tekno Jerven on toinen niistä, ja orihan oli todella suosittu siitoksessa tänä vuonna. Se sai ensimmäisenä vuonna täydet 70 tammaa ruotsalaiseen kiintiöön sekä 11 norjalaista tammaa.”

Jimmy Jonsson on tyytyväinen elämäntilanteeseensa. Kysyttäessä halukkuutta aloittaa uudestaan oman valmennustallin pito tulee vastaus todella nopeasti.

”Meillä on neljä kouluikäistä lasta. Harrastuksia ja otteluita on melkein viikon jokaiselle päivälle. Filiaalin pyörittäminen sopii elämäntilanteeseen todella hyvin.”