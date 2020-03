Söin täällä: Herkkujuustolassa miljöö voitti ruuan

Riitta Mustonen

Porsaanleike tuotiin pöytään tirisevän kuumana mukanaan muhkea pihviveitsi.

Sastamalaan vuosi sitten valmistunut Herkkujuustola Häijään liikenneympyrän tuntumassa Tampere-Pori-valtatien varrella houkuttelee pysähtymään lounaalle. Jo sisääntulo on kutsuva: ovenpielessä kolme valtavaa sveitsiläistä alppilehmänkelloa toivottaa tervetulleiksi ja eteen avautuu kahvila, jossa on näkymä sisäikkunoista juustokellareihin.

Sisään tultaessa edessä on myös juustoallas ja tarjolla ainakin puolenkymmentä erikoisjuustoa maisteltavaksi. Tarvitseekohan tässä lounasta lainkaan?

Mutustelen muutaman herkkupalan, että tietäisin, mitä ostan: Vilhoa, Tuhka-Heidiä, Metsuria vai Savu-Hilmaa?

Lounaalla on kolme vaihtoehtoa. Makkarakeitto ei tänään houkuttele, joten valitsen porsaanleikkeen ja lohkoperunat. Annokseen kuuluvat salaattipöytä, leipä ja kahvi. Seuralainen ottaa tomaattisen broilerpadan riisin kera.

Lounaslistan päättää lause: Käytämme kotimaista lihaa! Hyvä ja helppo tapa. Tosin kasvissyöjä joutuu tyytymään pelkkään salaattiin, sillä kasvisvaihtoehtoa ei ole tarjolla.

Salaattipöydässä ilahduttavat Vilho-camembert-juusto ja marinoidut herkkusienet. Muu anti on tavanomaista: tomaatti, kurkku, jäävuorisalaatti, pastasalaatti, oliivit.

Porsaanleike tuodaan pöytään tirisevän kuumana. Sen päällä sulaa maustevoi ja vieressä on kippo majoneesia. Lohkoperunoita on reilusti, mutta niistä puuttuu rapeus. Kaiken kaikkiaan annos on melko mauton ja varsin rasvainen.

Kahvila näyttää täyttyvän lähistön työmiehistä, mutta ohikulkijana olisin toivonut lounaaseen jotakin juustoista, muutakin kuin tuo Vilho-juusto. Vatsa tuli kuitenkin täyteen ja syödessä oli mukava seurata, kun juustomestari työskenteli kellarissaan. Tunnelma oli lähes keskieurooppalainen.

Herkkujuustola, Juustotupa, Kurvosentie 3, Sastamala