Maailman arvostetuimman kokkikisan Euroopan osakilpailu siirtyy syyskuulle koronaviruksen takia: "Ratkaisu oli odotettavissa"

Hanna Linnove

Bocuse d’Or on maailman arvostetuin kokkikilpailu. Kilpailua on järjestetty vuodesta 1987 ja sen perusti kuuluisa ranskalainen keittiömestari, keittiötaidon uudistaja Paul Bocuse.

Maailman arvostetuimman kokkikilpailun Bocuse d’Or -kilpailun Euroopan osakilpailu siirtyy koronaviruksen takia syyskuulle. Alkuperäisen suunnitelman mukaan kilpailu oli määrä järjestää Tallinnassa toukokuun lopussa.

Bocuse d’Or -kilpailuja järjestävä GL-events ilmoitti perjantaina, että Bocuse d’Orin Euroopan-osakilpailu pidetään 3.-4. syyskuuta 2020. Koronaviruksen vuoksi kaikki osakilpailut on siirretty pidettäväksi syksyllä.

Suomen Bocuse d’Or -joukkue keskeyttää harjoittelun väliaikaisesti. Kilpailuun valmistautuminen jatkuu, kun Bocuse d’Or -organisaatio julkaisee lopullisen kilpailuohjeistuksen ja -säännöt.

"Bocuse d’Or -organisaation ratkaisu oli odotettavissa, ja luonnollisesti tässä tilanteessa ainoa oikea", Suomen Bocuse d’Or Academyn presidentti Matti Jämsén kommentoi tiedotteessa.

Bocuse d’Or on maailman arvostetuin kokkikilpailu. Kilpailua on järjestetty vuodesta 1987 ja sen perusti kuuluisa ranskalainen keittiömestari, keittiötaidon uudistaja Paul Bocuse. Suomi on ollut mukana Bocuse d’Or -kilpailussa 14 kertaa.

Bocuse d’Or -loppukilpailut järjestetään Lyonissa vuonna 2021.