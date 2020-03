Aiheuttaako kotona olevien koululaisten ruokailu päänvaivaa? Näillä Marttaliiton vinkkeillä pärjäät

Jaana Kankaanpää

Marttaliitto muistuttaa, että säännöllinen ateriarytmi pitää lapset virkeänä koko päivän ja auttaa koulutehtäviin keskittymisessä.

Monella vanhemmalla voi mennä sormi suuhun, kun koululaiset ovatkin nykyisessä poikkeustilanteessa koulun sijaan kotona ja ruokahuollonkin pitäisi pelata normaalisti.

Marttaliitto on kerännyt vinkkejä siihen, miten koululaisen kanssa pärjää kotona.

Kouluruokailu on vakiintunut ja tärkeä osa koulupäivää. Kun nälkä kurnii vatsassa ja olo on väsynyt, tuntuu että mikään juttu ei luista. Martat tarjoavat neuvontaa ja reseptejä, nyt kun koululaiset ovat koronaviruksen vuoksi kotona.

Marttaliitto muistuttaa, että säännöllinen ateriarytmi pitää lapset virkeänä koko päivän ja auttaa koulutehtäviin keskittymisessä. Siksi onkin tärkeää, että tauot muistaa pitää säännöllisesti. Martat painottavat, että säännöllinen syöminen ei kuitenkaan ole jatkuvaa napostelua, vaan selkeitä aterioita.

"Sopikaa yhteinen lounasaika, jolloin kotona oleva perhe ruokailee yhdessä. Säännöllisyys auttaa myös vanhempaa, joka tekee kotona etätöitä", Marttaliitto vinkkaa.

Ruuat kannattaa suunnitella etukäteen vaikka yhdessä koko perheen voimin, niin arkikin helpottuu, kun ei tarvitse koko ajan olla miettimässä seuraavaa ateriaa. Suunnittelussa voi hyödyntää myös Marttojen valmiita ruokalistoja.

Aikaa säästyy myös sillä, että tekee kerralla suuremman annoksen esimerkiksi laatikkoruokaa.

Tuosta suuresta satsista kannattaa laittaa osa jääkaappiin paria seuraavaa päivää varten. Jäljelle jäävä ruoka sen sijaan kannattaa jakaa pakasterasioihin valmiiksi annoksiksi, joita on helppo sulattaa lounaaksi mikrossa.

Marttaliitto painottaa, että perinteinen lautasmalli ja ruokapyramidi ovat hyviä apuvälineitä oikeanlaisen aterian kokoamiseen. Lautasmalli on helppo opettaa myös lapselle. Ateria on hyvä koostaa niin, että puolet lautasesta on kasviksia, neljännes lautasesta perunaa tai (täysjyvä)riisiä/pastaa ja neljännes lautasesta lihaa, kalaa, munaa tai palkokasveja.

Monet kokevat painetta ruokien valmistuksesta kotona. Marttaliitto antaa synnipäästön heille, jotka stressaavat valmisruokien käyttöä. Liiton mukaan myös valmisruuasta voi helposti koota hyvän aterian. Liitto vinkkaa, että valmisruokaa voi täydentää esimerkiksi itse tehdyllä raasteella ja kasviksilla.

