MT:n Riitta Mustonen palkittiin suomalaisen ruokakulttuuriin eteen tekemästään työstä

Esa Mustonen

Riitta Mustonen on otettu saamastaan palkinnosta. Hän kehuu Maaseudun Tulevaisuutta, missä ruokaan liittyvät aiheet ovat nousseet entistä tärkeämmiksi.

Maaseudun Tulevaisuuden ruokatoimittaja Riitta Mustonen on voittanut Alfred Kordelinin Säätiön Jaakko Kolmonen -ruokakulttuuripalkinnon. Tuomariston perusteluissa Mustosen kehutaan vaalineen "vuosikymmenten ajan maakuntien ruokaperinteitä ja -kulttuuria monipuolisella viestinnällä".

"Olen hyvin otettu. Tämä on hieno tunnustus minulle, mutta myös Maaseudun Tulevaisuudelle, missä ruokaan liittyvät asiat ovat koko ajan nousseet entistä tärkeämmiksi. Olen päässyt näkemään ruuan ketjun pellolta pöytään ja saanut kertoa siitä, miten antaumuksella monet tekevät työtä suomalaisen ruuan eteen niin alkutuotannossa kuin ihan lautaselle asti. Upeita ihmisiä ja tarinoita riittää", tuore voittaja kertoo.

Kilpailun tuomaristo oli niin ikään ottanut huomioon Riitta Mustosen työn kotimaisen ruuan puolesta. Palkintoperusteluissa hänen kerrottiin auttaneen "muiden toimijoiden ja organisaatioiden tavoitteita suomalaisen ruokakulttuurin edistämiseksi".

Riitta Mustonen on työskennellyt Maaseudun Tulevaisuudessa vuodesta 1984 lähtien. Toimittajantyönsä lisäksi hän on toiminut useissa luottamustoimissa kuten Ruokatoimittajat ry:n ja Maataloustoimittajat ry:n puheenjohtajana sekä kansainvälisen maataloustoimittajien järjestön IFAJ:n pääsihteerinä.

Mustonen on kirjoittanut ja kääntänyt myös useita keittokirjoja, joista palkintoperusteissa mainittiin rukiin matkasta pellolta pöytään kertova Ruisvoimaa-kirja.

Mustosen lisäksi palkittiin myös kokkolalainen Jukkola Foods oy innovatiivisena ruokayrityksenä, viljelijä Janne Pihamaa lähiruokakulttuurin kehittämisestä ja maaseudun elävöittämisestä sekä Pro Kala ry, joka on puhunut kotimaisen kalan puolesta 25 vuotta.

Jukkola Foods perustettiin 30 vuotta sitten nimellä Jukkolan Kotijuustola. Pienimuotoisesta leipäjuuston valmistuksesta yritys on kasvanut jugurtteihin, kypsytettyihin juustoihin ja muihin maitotuotteisiin.

Tuomariston mukaan yritys on "esimerkillinen menestystarina maaseudun kasvuhakuisesta ja innovatiivisesta perheyrittäjyydestä, joka tuo töitä useammalle henkilölle ja tuottaa laadukkaita maitotaloustuotteita paikallisista raaka-aineista".

Päijät-Hämeen Asikkalan Kalkkisista kotoisin oleva Janne Pihamaa on Pihamaan viini- ja puutarhatilan isäntä. Tilaviinien lisäksi tuotannossa on mansikkaa ja varhaisperunaa. Tilalla toimivan puodin lisäksi Janne Pihamaa on toiminut voimahahmona myös heinolalaisessa lähiruokatori Heilassa, jossa on myynnissä yli 250 suomalaisen pientuottajan tuotteita.

Vuonna 1994 perustettu Pro Kala ry viestii tuomariston mukaan "käytännönläheisesti ja monipuolisin menetelmin, miten ja miksi syödä kalaa, oli se sitten silakkaa, kasvatettua kirjolohta tai järvikalaa."

Alfred Kordelinin säätiö myöntää yksityishenkilöille, yrityksille tai muille yhteisöille Jaakko Kolmonen -palkintoa vuodesta 2011. Palkinto voidaan myöntää ansioituneesta työstä suomalaisen ruokakulttuurin vaalimiseksi ja edistämiseksi.