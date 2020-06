Somemyrsky taivutti Oululaisen – Reissumies-eväsleivän sianliha vaihtuu saksalaisesta kotimaiseksi

Jaana Kankaanpää

Kotimaisuuden perään kyselevät taivuttivat Oululaisen. Kohu koski Reissumiehen täytettyä eväsleipäversiota.

Somessa on viime päivinä käynyt sianlihamyrsky.

Kotimaista suosiva Lotta Iso-Tuisku huomasi, että Oululainen Eväsleipä Klassikon välissä oleva sianliha on saksalaista ja kysyi asiasta valmistajalta.

Iso-Tuiskun saamassa vastauksessa todetaan, että Reissumies Eväsleipä Klassikossa käytettävä sianliha on suomalaisen valmistajan valmistamaa kinkkua, joka on saksalaista alkuperää.

Vastauksessa perustellaan saksalaisen kinkun laadun olevan tasaisempaa, ulkonäön parempi ja saatavuuden varmempaa kuin suomalaisen kinkun.

Iso-Tuisku jakoi vastauksen somessa ja se lähti leviämään kulovalkean tavoin.

"Saksalainen sianliha vaan ei täytä niitä eläinsuojelullisia ja laadulle asetettuja vaatimuksia mitä suomalaiselle tuotannolle asetetaan. Suomalaisella sialla on lain vaatimana saparo, Saksassa hännät typistetään tai jos sialla on saparo, tuottaja saa siitä extrakorvauksen", Iso-Tuisku totesi somejakonsa saatteessa. Hän ilmoitti, että Fazerin ja Oululaisen tuotteet jäävät jatkossa hänen perheensä ostoskorista pois.

Eilen Iso-Tuisku kertoi Facebookissa keskustelleensa Fazer Leipomot Oy:n toimitusjohtajan kanssa. "Reissumies Eväsleivät palaavat kotimaiseen kinkkuun (ja muihin raaka-aineisiin) kesän lopulla", hän kertoi.

Oululaisen nettisivuille ilmestyi pahoittelu:

"Olemme käyneet viime päivinä keskustelua Oululainen Reissumies Eväsleipä Klassikko -tuotteesta, jossa on käytetty saksalaista alkuperää olevaa kinkkua. Kuluttajat ovat kysyneet meiltä aiheellisesti, miksi muutoin kotimainen Oululainen käyttää ulkomaista raaka-ainetta."

"Sosiaalisessa mediassa antamamme vastaus oli huonosti muotoiltu ja siitä sai helposti väärän käsityksen. Tarkoituksenamme ei missään tapauksessa ollut asettaa suomalaista lihantuotantoa vastakkain saksalaisen kanssa. Haluamme painottaa, että mielestämme suomalainen lihantuotanto on laadultaan maailman huippuluokkaa."

"Arvostamme saamaamme palautetta, ja olemme kuulleet suomalaisia kuluttajia ja tuottajia. Tämän seurauksena olemme päättäneet ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin. Oululainen Reissumies Eväsleipä Klassikossa käytettävä kinkku vaihdetaan vastaavaan kotimaiseen tuotteeseen. Muutokset tehdään niin nopeasti kuin mahdollista, ja uudistettu tuote on saatavilla kaupoissa viimeistään 1.9. alkaen."

"Fazer on 129-vuotias suomalainen yritys, ja Oululainen on ollut osa Fazeria vuodesta 1958. Meille kotimaisuus on sydämen asia. Vaalimme ja käytämme ensisijaisesti suomalaisia raaka-aineita, tuotteita ja työtä aina kun siihen on mahdollisuus. Leipomotuotteidemme kotimaisuusaste on 95 %."

"Olemme pahoillamme tapahtuneesta ja toivomme, että suomalaiset voivat jatkossakin luottaa Oululaisen tuotteisiin."