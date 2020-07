Ruoka

Tiesitkö? Poimitut marjat saa myydä verovapaasti vain, jos niitä ei survo tai pakasta Ruoka Terhi Pape-Mustonen Verovapaaseen myyntiin liittyy useita ehtoja.

Kai Tirkkonen

Lakkasato on ollut monin paikoin erittäin runsas. Lakka on arvokas myyntimarja, jota on keskivertovuotena tarjolla rajallinen määrä.

Itse kerätyt luonnontuotteet, kuten kävyt, marjat ja sienet sekä kasvit tai niiden osat, saa myydä verovapaasti, kunhan toiminta on harrastelijamaista ja satunnaista. Myös mahlaa, pettua ja kuusenkerkkää pidetään verovapaasti myytävissä olevina kasvin osina. Niitä ei kuitenkaan saa kerätä jokamiehenoikeudella vaan maanomistajan luvalla. Poimitut marjat saa myydä vain poimija itse, eikä niitä saa myyntiä varten jatkojalostaa esimerkiksi survomalla, pakastamalla, mehustamalla tai soseuttamalla. Verovapaasti myytäviä sieniä ei saa kuivata, ryöpätä tai suolata. Jalostamisena ei pidetä tuotteen vähäistä esikäsittelyä kuten puhdistamista ja kokoamista myyntiä varten. Vähäistä esikäsittelyä on esimerkiksi kerättyjen marjojen tai sienien puhdistaminen ja pakkaaminen rasioihin ennen myyntiä. Viljeltyjen käpyjen, marjojen, sienien tai kasvien myynnistä saatu tulo on veronalaista ansiotuloa. Luonnontuotteiden myynnin arvonlisäverottomuus edellyttää, että myynti ei tapahdu erityiseltä myyntipaikalta. Erityisenä myyntipaikkana ei ole oikeuskäytännössä pidetty toria tai maantienvarren levähdyspaikkaa. Erityisenä myyntipaikkana ei myöskään pidetä esimerkiksi kesätapahtumassa olevaa tilapäistä myyntipöytää. Aarre-lehti kertoo, että verotus harmittaa osaa hillastajista. Sodankyläläinen Alpo Laitinen muistuttaa, että marjoista saisi parhaan hinnan, jos ne voisi myydä pakastettuna marjastussesongin ulkopuolella. ”Viisaampaa on, ku en luppaile marjoja kellekään. Saatan myyäkin, jos olen sillä päälä ja jos ostaja sattuu olemaan paikala sillon, kun olen marjoja saanu.” Lapissa hillasesonki jatkuu, sillä pohjoisessa marja kypsyy hitaammin. Lämpimässä hillan laatu heikkenee ja maku muuttuu happamaksi. Hellepäivinä hillametsään kannattaa mennä vasta yöllä, kun on viileää: silloin kypsä hilla pysyy kasassa. Päivällä hilla-astiat kannattaa säilyttää purossa tai hetteessä. Saalis on syytä pakastaa mahdollisimman pian ja korkeintaan puolen litran rasioissa. Nopea jäätyminen varmistaa hyvän laadun. ”Eikä sitten liian suuria määriä sammaan pakkaseen. Korkeintaan 10 kiloa kerrallaan”, Laitinen vinkkaa. Lue Alpo Laitisen koko haastattelu, jossa hän kertoo, mistä parhaat hillat löytyvät ja millainen merkitys hillabisneksellä aikaisemmin oli Marjastus on tänä kesänä innostanut monet suomalaiset metsiin. Marjanpoimurit myytiin loppuun useista kaupoista. "Meillä on vielä jonkin verran varastoa jäljellä ja uskomme, että ne loppuvat tämän viikon aikana. Kyselyitä on tullut viime päivinä erityisen paljon", Marjukka-poimureita valmistavan Tammer Brandsin kaupallinen johtaja Vesa Mäenpää kertoo. Mäenpään mukaan yhtiö on marjapoimureiden markkinajohtaja. Kaikkien aikojen paras kesä yhtiölle on kuitenkin ollut vuosi 2015. Aiheet hilla lakka marjojen poimiminen poimuri verot