Näin Lidl kertoo alentavansa hintojaan: "Uusi jakelukeskus, hävikkiä pienemmäksi, omia voittoja vähennetään 5-10 miljoonaa"

Lidl

Mikko Forsström vakuuttaa, että alennuksilla ei kosketa sopimuskausiin eikä tavarantoimittajia ole pyydetty osallistumaan hintojen laskuun.

Kun saksalainen kauppaketju Lidl ilmoitti laskevansa elintarvikkeiden hintoja, tuottajat hieraisivat silmiään. S-ryhmän halpuutuksesta on tuskin toivuttu, ja taas seuraa jatkoa.

"Kyseessä ei ole ulkopuolisen kehityksen määrittämä hintatason lasku vaan oma päätös, että haluamme laskea hintoja", vakuuttaa Lidlin kaupallinen johtaja Mikko Forsström.

Forsströmin mukaan tuottajahinnat eivät muutu eikä sopimuskausiin puututa, vaan alennukset mahdollistaa Lidlin oma toiminta.

"Olemme saaneet kustannuksia alas uuden jakelukeskuksen avulla. Lisäksi olemme pienentäneet hävikkiä: meillä menee vähemmän tuotteita roskiin kuin kilpailijoilla, koska meillä on pienempi valikoima. Laskemme myös omaa katettamme eli tienaamme Lidlille vähemmän rahaa."

Forsströmin mukaan hinnanalennukset syövät Lidlin voittoa 5–10 miljoonaa euroa vuodessa.

Luonnonvarakeskus Luken tutkimusprofessorin Jyrki Niemen mielestä Lidlin hinnanalennuskeinot kuulostavat uskottavilta.

"Luken ja PTT:n selvityksessä tutkittiin kaupparyhmittymien halpuutuskampanjoita ja kävi ilmi, että kauppa tinki lupauksensa mukaan peruselintarvikkeiden katteista. Niistä on tullut kaupalle 'sisäänajotuotteita'. Kovia katteita otetaan sitten muista tuotteista, sillä kokonaispotti ruuan rahavirroista kasvoi välillä 2012–2016."

Niemen mukaan alennukset johtavat pitkään jatkuessaan entistä tiukempaan hintakilpailuun ja luovat paineita niin teollisuuden katteisiin kuin tuottajahintoihin.

"Hintamuutokset riippuvat myös muista tekijöistä. Jos koronapandemiasta tulee pitkä, ruuan hinta voi lähteä maailmalla laskuun kysynnän heiketessä ja se vaikuttaa myös Suomessa."

Lidlin hinnanalennuksista 70 prosenttia kohdistuu ulkomaisiin ja 30 prosenttia kotimaisiin tuotteisiin, joita kokonaisvalikoimasta on reilu puolet.

Tosin aina Lidlin kotimainen tuote ei ole kokonaan kotimainen, vaan esimerkiksi raaka-aineet on voitu tuoda muualta.

Lidlin vakiovalikoimassa on reilut kaksisataa joutsenlipputuotetta, mutta lisäksi se käyttää Suomessa valmistetuissa tuotteissa omaa Suomenlippu-merkkiä.

Forsströmin mukaan yritys haluaa omalla merkillä osoittaa, mitkä tuotteet on Suomessa tuotettu, sillä "kuluttajalla on joskus vaikeuksia navigoida merkkien viidakossa, kun on joutsenlippu ja avainlippu. Yritämme merkata Suomenlipulla suomalaisen valmistajan tuotteet ja lisäksi kirjoitamme lihatuotteisiin, että 100-prosenttisesti suomalaista lihaa, ja maitotuotteisiin, että 100-prosenttisesti suomalaista maitoa."

Tuorelihan kotimaisuusaste oli viime vuonna yli 90 prosenttia. Broileri on Lidlissä kokonaan kotimaista, samoin kananmunat, yrityksestä kerrotaan. Lisäksi Lidlin omilla merkeillä myytävistä tuotteista Kanamestari-, Reilu-, Pohjolan Meijeri ja Leipäaitta-tuotemerkeillä myytävien tuotteiden raaka-aineet ovat suomalaisia.