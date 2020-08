Vuoden Suomalainen menestysresepti on valittu – Sukula: "Inhosin tuotteen työnimeä Finpanada"

Suomalainen menestysresepti

Rostis on ruiskuorinen paistopistetuote.

Suomalainen menestysresepti -kilpailun on voittanut Rostenin leipomon Rostis- leivonnainen, jonka ruiskuoren sisässä on riisimunatäyte.

Tuomari Jyrki Sukula piti kilpailun tasoa äärimmäisen korkeana. "Kaikki finalistituotteet ansaitsevat paikkansa kauppojen hyllyillä."

Sukula sanoo rakastuneensa Rostikseen ensi puraisulla, vaikka inhosikin tuotteen työnimeä Finpanada. Hän ennustaa, että Rostis haastaa suosiossa karjalanpiirakan.

Rostenin leipomoa kilpailussa edustanut Katariina Vesterinen kertoo, että leipomo halusi kehittää ruispohjaisen paistopistetuotteen, koska sellaisia ei juuri ole.

"Inspiraationa toimi espanjalainen empanada-pasteija, ja kokeilin ruiskuoren sisään kotikeittiössäni mitä hulluimpia täytteitä kasviksista homejuustoon. Sitten tajusimme palata ajatuksissamme Suomeen ja asia oli sillä selvä: rapean ruiskuoren sisältä löytyy riisipuuroa ja munatäyte", Vesterinen selvittää.

S-ryhmässä uskotaan Rostiksen ylittävän jopa viime vuoden voittajan, kasvispulla Boltsin myyntimäärät. Paistopistetuotteiden suosio on ollut kasvussa ja Rostis on helppo napata paistopisteeltä mukaan ja syödä missä vain.

"Näemme kaikissa finalisteissa hittipotentiaalia."

"Huonoäiti- tuoteryhmään kuuluva Huonon äidin valmisruoka lähti asiakkaiden toiveista, jotka kisan aikana konkretisoituivat laadukkaiksi valmisruokatuotteiksi. Elite Fitnessin Äidin patukka tuo uudenlaista kotoista fiilistä kasvavaan proteiinipatukkakategoriaan. Kalalastu kotimaisista järvikaloista on juuri sellainen helppokäyttöinen ja vastuullinen kalatuote, joita kauppoihin on odotettu. Villipestossa on jopa vientipotentiaalia: tuttu pesto Suomen puhtaiden metsien nokkosesta ja kuusenkerkästä voisi olla kansainvälinen erikoisherkku", visioi päivittäistavarakaupan johtaja Sampo Päällysaho S-ryhmästä

Suomalainen menestysresepti on S-ryhmän ideoima kilpailu, joka järjestettiin nyt toista kertaa.

Finaalissa kisasivat Rostenin leipomon Rostiksen lisäksi Huonon äidin valmisruoka, Kuusamon kalan Kalalastu, Lapin Marian Villipesto sekä Elite Fitnessin Äidin patukka. Tuotekehitystä seurattiin Nelosella TV-ohjelmassa läpi kesän. Kilpailun palkintona on paikka S-ruokakauppojen hyllyllä sekä näyttävä tuki lanseerausmarkkinoinnissa.

Tuomareina toimivat radiojuontaja Anni Hautala, johtaja Ilkka Alarotu S-ryhmästä, Finlaysonin toimitusjohtaja Jukka Kurttila sekä Foodwestin tutkimusjohtaja Suvi Luoma.

