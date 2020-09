Suomi on Euroopan ykkönen elintarvikealan uusien tuotteiden kehittämisessä – jättää taakseen jopa tunnetut ruokamaat Italian ja Ranskan

Johannes Tervo

Härkäpavusta on kehitetty viime vuosina lukuisia uusia tuotteita.

Suomalaiset ruokayritykset käyttävät suhteellisesti eniten euroja uusien tuotteiden kehittämiseen.

"Moni ei varmaan tiedä, että jätämme taaksemme tunnettuja ruokamaita, kuten Italian, Ranskan ja Saksan. Tutkimus, kehitys ja korkea innovaatiotaso ovat tärkeitä kilpailutekijöitä suomalaisille elintarvikeyrityksille", sanoo Elintarviketeollisuusliiton toimitusjohtaja Pia Pohja.

Pohjan mukaan suomalaiset ovat hanakoita kokeilemaan uusia tuotteita ja yritykset vastaavat kuluttajien huutoon.

Elintarviketeollisuuden vertailu muihin teollisuudenaloihin sen sijaan on vaikeaa, sillä alat ovat kovin erilaisia.

"Elintarviketeollisuus on osa tuotantoketjua, jossa on vaikea välillä vetää raja, mikä t&k-investointi kuuluu minnekin ja missä innovaatio on tehty", Pohja sanoo ja mainitsee esimerkkinä, miten viljalajikkeen jalostus voi olla avainasemassa elintarvikeinnovaatiolle, mutta varsinainen t&k-investointi on suurelta osin alkutuotannossa.

Vuosittain elintarviketeollisuus panostaa tutkimukseen ja tuotekehitykseen noin 50 miljoonaa euroa.

Elintarviketeollisuusliitto on vuodesta 1988 lähtien järjestänyt Vuoden Suomalainen Elintarvike -kilpailua, sittemmin Tähtituote-kilpailun nimellä, nostaakseen alan uutuuksia esiin. Viime vuonna kilpailu nimettiin Tähtiteoksi.

Voittajat ovat vaihdelleet pikapuuroaineksista paahtopaistiin. Tavoitteena on ollut tuoda esiin alan monipuolista osaamista ja edelläkävijyyttä.

Alan tärkeimpinä innovaatioina Pohja mainitsee kaurapohjaiset tuotteet, joita on lähes kaikissa tuotesektoreissa jauhoista ja juomista valmisruokiin. Myös antibioottivapaat ja jäljitettävät lihatuotteet, laktoosittomat maitotuotteet ja härkäpapupohjaiset tuotteet ovat viimeaikaisen tuotekehityksen tulosta.

Viennissä Suomi on pärjännyt Pohjan mukaan erityisesti juomissa, lihassa ja maitotaloustuotteissa.

"Itsekin olen ulkomailla monet kerrat yrittänyt etsiä laktoosittomia tuotteita, mutta ei niitä aiemmin meinannut millään löytää."

Jukka Pasonen

Elintarviketeollisuuden tutkimus- ja tuotekehityspanos on pysynyt suhteellisen vakaana.