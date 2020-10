Valion yllätys sokerihiirille: Kehitti suklaan, joka maistuu suklaalta, mutta sokeria on kolmannes vähemmän

Uudenlaisen suklaan salaisuus on laktoosittoman maitoraaka-aineen ihanteellisessa proteiinien ja mineraalien määrässä. Siitä tehdyssä suklaassa on 30 prosenttia vähemmän sokeria, mutta suklaa maistuu samalta kuin tavallinen suklaa.

Uusi suklaa on kahden vuoden tutkimuksen tulos. Suklaa maistuu makealta, sillä siinä laktoosi on pilkottu glukoosiksi ja galaktoosiksi. Suklaasta tulee erityisen suussa sulavaa ja makeaa, kun proteiinien ja kivennäisaineiden määrä maitoraaka-aineessa on optimaalinen, selittää Valion tutkija ja kehityspäällikkö Terhi Aaltonen tiedotteessa.

Valio testasi rinnakkain tavallista suklaata ja vähäsokerista suklaata. Ihmiset arvioivat suklaiden yleistä miellyttävyyttä, makua ja koostumusta. Maistajat eivät huomanneet eroa.

Valio on vienyt laktoosittomia maitojauheita maailmalle elintarviketeollisuuden käyttöön useiden vuosien ajan. "Mutta nyt olemme löytäneet huipputuotteelle ihan uuden käyttötarkoituksen suklaateollisuudessa”, kertoo Jussi Mattsson, joka vetää Valiolla jauheliiketoimintaa.

Suklaan sokeria vähennetään yleensä joko polyolien eli sokerialkoholien avulla tai lisäämällä suklaaseen kuituja. Polyolit voivat aiheuttaa vatsavaivoja, jos niitä käyttää liikaa. Niiden käytöstä pitää varoittaa pakkauksessa.

”Merkintää ei tarvita, kun käytetään Valio Eila® PRO laktoosittomia erikoismaitojauheita sokerin vähentämiseen. Suklaan valmistaja voi tällöin kertoa pakkauksessa, että tuote on vähempisokerinen ja samalla myös proteiinin lähde”, toteaa Aaltonen.

