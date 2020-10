Oatly vastaa maitomyytit-kohuun: kyseessä on keskustelunavaus

Juho Leskinen

Oatly esittää kampanjassaan väitteitä maidosta ja tarjoaa vaihtoehdoksi kaurajuomaa.

Oatlyn Maitomyytit-kampanjassa ei ole missään nimessä tarkoitus hyökätä maitoa vastaan, vaan tuoda tietoa ja monipuolisia näkökohtia siihen, miten Suomessa käydään keskustelua, sanoo Oatlyn kestävyysasiantuntija Liisa Kolehmainen.

Oatly kommentoi mainoksessaan esimerkiksi suomalaista maitoteollisuutta eli meijereitä seuraavasti: "Suomalainen maitoteollisuus tekee parhaansa luodakseen mielikuvaa siitä, miten ilmastoystävällisiä heidän tuotteensa ovat. Mikäs siinä, saattavat hyvin olla parempia kuin muiden, mutta vasta kun niitä verrataan kasvipohjaisiin vaihtoehtoihin, meillä on mustaa valkoisella. Tai eipäs olekaan. Meijerit kun ovat toistaiseksi kieltäytyneet merkitsemästä hiilijalanjälkeä pakkauksiinsa."

Mainos ilmaisee asian omalla tavallaan. Se ei kerro sitä, että tutkijat ovat laskeneet maidon hiilijalanjälkeä paljonkin, mutta vielä ei ole päästy yksiselitteiseen tulokseen, koska laskentamallit kehittyvät koko ajan. Siksi pakkausmerkintää odotellaan vielä.

Kolehmainen sanoo, että hiilijalanjäljen laskentatavat on otettu kampanjassa huomioon.

“On itsestään selvää, että hiilijalanjälkilaskentojen menetelmät voivat kehittyä. Meidän käyttämämme vertauksen suomalaisesta lehmänmaidosta ja kaurajuomasta on tehnyt itsenäinen kolmas osapuoli. Lopputulos on, että suomalaisella maidolla on 327 prosenttia korkeampi hiilijalanjälki kuin Suomessa myydyllä ruotsalaisella kaurajuomalla. On hyvä pitää mielessä myös iso kuva. Aalto-yliopiston julkaiseman selvityksen mukaan suomalaisen ruoan hiilijalanjäljestä noin 73 prosenttia koostuu lihasta ja maidosta. "

Selvitykset maidon ja kaurajuoman hiilijalanjälkien eroista ovat vapaasti saatavissa. Ne on toteuttanut ruotsalainen Carbon Cloud -yritys. Tiedot perustuvat paikalliseen dataan ja laajasti käytettyyn tieteelliseen metodiin.

Kolehmaisen mukaan Oatly haluaa tarjota suomalaisille keinoja, miten syödä ilmastoystävällisemmin. "Yksi helppo tapa on vaihtaa kasvipohjaiseen ruokaan", hän ehdottaa.

Oatly on aiemmin mainonnallaan aiheuttanut "maitosodan" Ruotsissa. Kolehmaisen mukaan vastaavaa kampanjaa ei tällä kertaa ole tehty Ruotsiin, vaan tämä kampanja on tehty erityisesti Suomeen.

Kampanja tulee näkymään eri kanavissa, mutta Kolehmainen ei kerro tarkemmin, missä. Tällä viikolla Oatly postittaa 250 000 Maitomyytit-kirjasta alakoululaisten koteihin ja kouluihin sekä päättäjille.

Lue myös:

MT ei julkaissut Oatlyn maidontuotantoa moittivaa mainosta

"Kuluttajat on ihan pulassa", kommentoi Luken tutkija Oatlyn hyökkäystä maitoa vastaan

Ruotsalainen Oatly kritisoi suomalaisten maidonjuontia laajassa kaurajuomakampanjassa – maidon mustamaalaaminen ihmetyttää somessa