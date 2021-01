Jäätelönsyönnillä ilmastonmuutosta vastaan? Jymy tuo markkinoille hiilinegatiivisen jätskin

Laskelmat on tehty niin hyvin kuin tässä tilanteessa pystytään, vakuuttaa Olli Suominen.

Horst Neumann / Suomisen Maito Oy

Olli Suomisen mukaan jäätelöiden hiilijalanjäljen laskemista helpotti, että kaikki maito tulee yhdeltä tilalta eli hänen vanhempiensa Vennan tilalta Turusta.

Suomisen Maito Oy:n valmistamat jäätelöt ovat tiettävästi ensimmäisiä jäätelöitä, joiden hiilijalanjälki on ylikompensoitu eli se on negatiivinen. "Taivas-jäätelöä syömällä voi syödä maapallon hiilikuormaa sen kasvattamisen sijaan", kehuu Jymy-jäätelöiden tuotannosta vastaava osakas Olli Suominen.

Suominen myöntää, että hiilijalanjäljen laskeminen on haaste, silla laskentatavoista kiistellään.

"Se on sen verran vaikeaa, että käytettiin apuna Envitecpolista, joka tehnyt laskelmia useammalle firmalle. Vakiintuneet standardit puuttuvat, joten tarkistuksia on varmaan syytä tehdä jälkikäteen. Laskelmat on tehty niin hyvin kuin tässä tilanteessa pystytään."

Hiilikompensaatio toteutetaan niin, että Taivas-jäätelön tuotosta menee osa metsänistutuksiin Etiopiassa Humbon metsityshankkeeseen. Suomisen Maito keskusteli kohteen valinnasta Nordic Offsetin kanssa ja Etiopia valikoitui, koska siellä on meneillään iso projekti, missä hiilinielujen määrään pystytään vaikuttamaan mitattavasti, kertoo yhtiön hallituksen puheenjohtaja Erkki Mikola.

Suomisen Maito valmistaa ennestään jäätelöitä Vennan tilan luomumaidosta ja vegaanisia jäätelöitä kotimaisesta härkäpavusta.

Taivas-tuotesarja on kokonaan uusi, mutta tavoitteena on laajentaa hiilikompensaatio muihinkin tuotteisiin, Suominen toteaa.

Suomisen mukaan uudet tuotteet ovat tiettävästi ensimmäisiä hiilinegatiivisia jäätelöitä Suomen jäätelömarkkinoilla.

Uutuudet tulevat helmikuun alussa K-ryhmän kauppoihin ja maaliskuussa muihin.

