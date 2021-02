Jo lähes puolet alle kouluikäisten energiasta tulee välipaloista – niiden laadun on oltava hyvä

Päiväkoti-ikäisten lasten ruokavaliossa on liikaa kovaa rasvaa ja suolaa.

Fazer

Viidesosa perheistä herkuttelee sipseillä viikoittain, joten sillä on väliä, millaisia sipsejä ostetaan.

Osa lasten saamasta liiasta rasvasta ja suolasta tulee välipaloista. Vanhemmat ovat kuitenkin enemmän huolissaan lapsen syömästä liiasta sokerista kuin suolasta, selviää pohjoismaisessa YouGov-tutkimuksesta.

Tyypillinen välipala suomalaisperheissä on leipää, marjoja tai hedelmiä, maitoa, jugurttia tai kasviksia. Viidesosa perheistä herkuttelee sipseillä tai muilla suolaisilla herkuilla viikoittain ja 15 prosenttia jopa päivittäin.

Foodwestin välipalatutkimuksen mukaan kolmasosa vanhemmista toivoisi nykyistä terveellisempiä välipaloja, mutta ongelma on, että ne eivät maistu lapsille. Moni kokee välipalojen keksimisen työlääksi.

"Tärkeintä on, että lapsi syö edes jotain", ajattelee yli puolet Foodwestin tutkimukseen vastanneesta.

Tuotepäällikkö Erika Aaltosen aloitteesta Fazerilla alettiin kehittää uudenlaista välipalaperhettä lapsille. Fazer for Minis -tuoteperheessä on sipsejä, muroja ja maitojuomia, joissa on kiinnitetty erityistä huomiota suolan, sokerin ja kuidun määrään.

Esimerkiksi kaurasipsit ovat runsaskuituisia ja niissä on suolaa vain 0,7 prosenttia. Maitojuomissa on vain luontaisesta maidosta tulevaa suolaa 0,1 prosenttia ja kaakaojuomassa lisättyä sokeria vain 1,2 prosenttia. Kauramurot valmistetaan suomalaisesta kaurasta Ruotsissa Fazerin omalla myllyllä ja ne ovat runsaskuituisia.

Maitojuomat valmistetaan Fazerin Korian tehtaalla, missä tuotetaan myös kaurajuomia. Lasten välipalajuoma tehtiin kuitenkin maidosta, koska kuluttajatutkimusten mukaan maito maistuu lapsille paremmin kuin kaurajuoma.

”Välipalat ja napostelu ovat tiivis osa lapsiperheiden elämää. Vaikka tuotteet olisivat kuinka terveellisiä, lapset eivät niitä syö, jos maku ja rakenne eivät ole kohdillaan”, toteaa Aaltonen, itsekin kolmen lapsen äiti.

Lue myös:

Tuore tutkimus: Maatilalla varttuminen ja monipuolinen ruoka suojaavat lasta astmalta

Suomalaislapset eivät saa ruuasta liikaa syöpävaarallisia PAH-yhdisteitä, mutta riskinarvioinnissa paljastui yllättävä lähde