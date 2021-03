Näin etäkoulujen lounaat vaihtelevat eri puolilla Suomea – MT:n lukijoiden raporteissa laajin kattaus löytyy kymenlaaksolaisesta pikku kunnasta: "Mielestäni ihan hyvä setti"

Helsingissä on pitänyt käydä paikan päällä syömässä, osa pakkaa kotiin myös maitopurkin.

Mimmu Valkama

"Vihdin kolmen päivän eväät" kuvasi Mimmu Valkama.

Ensin etäopetukseen siirtyi toinen aste, ja viime ja tällä viikolla myös iso osa Suomen yläkouluista.

Koulut ovat hoitaneet etäruokailun eri tavoin ja tarjonta vaihtelee suurestikin kunnittain, ilmenee MT:n vilkkaasta Facebook-keskustelusta.

Keskustelun virittäjänä toimi juttu, jossa kerrottiin Keravan siirtyneen viime kevään koulukeittiöruokien jakelusta valmisruokiin. Ensimmäisessä kassissa oli viisi Saarioisten einesateriaa, yksi tuorekurkku ja iso paketti näkkileipää.

"Tuossa kuvassa on loistavasti joutsenlipullisia tuotteita", Henna Hasu kommentoi.

MT pyysi tietoja ja kuvia etälounaista eri puolilta maata, ja niitä tulikin.

"Todella hienoa, että edes valmisruokaa on ollut tarjolla! Täällä Helsingissä ei edes sitä pystytty järjestämään", kirjoittaa Virva Lehto.

"Koululla saisi syödä, mutta se on mahdottomuus, kun tunnit on molemmin puolin 15–45 minuutin ruokavälituntia ja koululle menee kävellen aikaa 15 minuuttia suuntaansa. Lisäksi on todella typerä ajatus, että oppilaat menisivät koululle syömään, sillä koko etäkoulun ajatus kontaktittomuudesta vesittyisi", Helsingistä.

"Kärsämäellä viime etäkoulun aikaan maksettiin kolme euroa/päivä/lapsi ruokarahaa aina perjantaisin eli 15 euroa. Nyt ei olla etänä oltukaan", kertoo Eeva Rautakoski.

"Oltiin tosi iloisia Mikkelin kouluruokakassista ja kaikki käytettiin!" kertoo Satu Vihavainen.

"Eilen Lahdessa hain yläkoululaiselle ruokakassin. Tyttö tykkäsi ja ruoka on riittävä siihen asti, kun tullaan kotiin tekemään päivällistä. Olemme erittäin tyytyväisiä", Tiina Tinnilä kiittelee.

"Valmisruokaa myös Porvoossa, se nyt sinänsä ok. Kasviksia kaipaillaan, niitä ei meillä tule, ei myöskään leipää, vaikka käsittääkseni ne kuuluisi koululounaaseen", toteaa Kirsi Ahola.



Kolmen tuhannen asukkaan kymenlaaksolainen Virolahti tuntuu panostaneen koululounaisiin tavallista tuhdimmin.

"Eilen hain lapselle viikon ruuat. Toisten äitien tekeminä lohikeitto, jauhelihakeitto, kanapasta, muusi ja lihapullat sekä lihaperunalaatikko. Lisäksi yksi litra rasvatonta maitoa, iso paketti koulunäkkäriä, rasia margariinia, rasia kirsikkatomaatteja, yksi tuorekurkku ja yksi ruukussa oleva lehtisalaatti. Mielestäni ihan hyvä setti", kehuu Jenni Ojala.

"Ja positiivista, että haku vain kerran viikossa. Viime keväänä saatiin paikallisiin S-ryhmän kauppoihin 25 euron maksusitoumus viikkoa kohti per oppilas. Siinä rajattu, et vaan "oikeaa ruokaa" pystyi ostamaan. Se oli ehkä vielä parempi, tosin melko työläs hallinnollisesti."

Vastaavanlaisen listauksen teki niinikään kymenlaaksolainen Heidi Kajasto: "Kouvolassa oli yksi litra maitoa, keijupaketti, näkkäripaketti, Saarioisten liha-perunalaatikko, jonkun firman bataatti-broileripihvi valmisruoka, mandariini ja omena. Huomenna seuraava haku keskiviikon–perjantain ruuat. Maito on aina viikoksi, keijupaketti koko sulun ajaksi. Näkkäristä ei käsitystä, kauanko sillä mennään."

"Meilläkin seiskaluokkalainen haki eilen viisi Saarioisten annosta ja lisäksi yhden banaanin. Onneksi sentään jotain saavat. Päijät-Hämeessä valmisteluaika on ollut lyhyt, kun suoraan talvilomalta aloittivat etänä. Siihen nähden hienosti on hoidettu sekä opetus, että ruokahuolto", kiittelee Suvi Lappi.

"Saarioisten ruokia täällä Espoossakin. Ruokakassin saa noutaa koululta perjantaisin klo 12–16 eli oppituntien jälkeenkin ehtii. Keväällä ei otettu kassia, nyt otettiin. Helpottaa etätöitä tekevää äitiä, kun ei tarvita kotiruokaa kuin kerran päivässä", sanoo Anne Granström.



Katri Lehdon kotikunta ei saa yhtä komeita kehuja kuvallaan, jossa on annosrasioissa koulukeittiön jauhelihakeittoa ja broilerkiusausta.

"Hämeenkyrö. Soppaa noin viis lusikallista. Kiusausta melko pieni kikkare. Tämä siis kahden päivän ruoka. Ei mitään muuta. Muualla on annettu myös näkkäriä, maitoa, keijua, hedelmiä."

"Täällä saa hakia koululta ruokaa kolme kertaa viikossa, samaa ruokaa kuin mitä tekevät alakoululaisille koulussa oleville. Ainut mikä pisti tässä vähä mietityttämään oli näillä bensanhinnoilla haku melkein 20 kilometrin päästä", kertoo karvialainen Kati Niemenmaa, joka sai järjestettyä noudon esikoululaisen hakemisen yhteyteen.

"Hausjärvellä aikalailla samanlainen nyssäkkä, näkkäriä ei ollut vaan purkki hernekeittoa ja lisäksi appelsiini ja omena. Tyytyväisiä oltiin sisältöön, mukava lisä jääkaappiin ja nuori saa helposti toisen lämpimän aterian noista", kirjoittaa Riikka Uuttu.

Lue myös:

Kommentti: Tältä näyttää etäkoululaisen lounas Keravalla – kaupunki siirtyi viikoittaiseen ateriajakeluun ja valmisruokaan

"Järjestelyt ovat massiivisia" – lounaskassit ja porrastettu ruokailu palaavat yläkoulujen arkeen suuressa osassa Suomea

Huittisissa etäkoululaiset hakevat ruokansa lämpölaatikosta, eikä nimiä kysellä – "Homma toimii"

Lähiopetuksessa kouluruuan tulee olla täysipainoinen, mutta etäopetuksessa ei, ohjeistaa opetushallitus – "Pitkämatkaisimpien aterioiden saanti pitää suunnitella"

Perusopetuksen yläluokat ja toinen aste siirtyvät myös Tampereella etäopetukseen – ruokahuolto hoituu ruokakasseilla