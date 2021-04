Ruokakaupan uusi tulokas herättää kiinnostusta tavarantoimittajissa – "Olemme tietenkin pelkkänä korvana tässä asiassa"

Kuvat: Kari Salonen, Sanne Katainen

Valio suhtautuu kiinnostuksella ruokakaupan uuteen tulokkaaseen Suomessa, ja Atria on käynyt neuvotteluja Odan kanssa.

Norjassa ruuan verkkokauppaa hallitseva Oda aloittaa toimintansa Suomessa vuoden 2021 lopulla. Ruokakaupan uusi tulokas herättää kiinnostusta suurissa elintarvikealan toimijoissa.

Valion vähittäiskaupan myyntijohtaja Jukka Leskinen kertoo, että Valio on kiinnostunut uuden toimijan tuomista mahdollisuuksista kotimaiseen ruoan verkkokauppaan, joka on kasvanut nopeasti etenkin pandemian aikana.

"Suhtaudumme kiinnostuksella uuteen tulokkaaseen Suomessa. On kuitenkin vielä liian aikaista puhua neuvotteluista."

Atrian myyntijohtaja Antti Paavilainen kertoo, että Oda oli Atriaan yhteyksissä ensimmäisen kerran vuoden 2020 lopulla ja että neuvottelut jatkuivat kevättalvella.

Paavilaisen mukaan Oda on ilmaissut kiinnostuksensa kaikkiin Atrian edustamiin viiteen tuoteryhmään.

"Olemme tietenkin pelkkänä korvana tässä asiassa."

Valiolta ei vielä kerrota, mistä tuotteista tai toimitusmääristä on kyse.

Valion Leskisen mukaan uusien tulokkaiden rantautuminen Suomeen on ollut odotettavaa. Hän kuitenkin muistuttaa, että lopulta vasta kuluttajat ratkaisevat, mistä haluavat hankkia ruokaostoksensa.

"Ruuan verkkokaupassa erityisesti brändituotteet korostuvat kuluttajien valinnoissa, ja verkkokaupassa suositaan etenkin hyvän säilyvyyden tuotteita", Leskinen sanoo.

Atria suhtautuu Paavilaisen mukaan terveellä uteliaisuudella siihen, että ruokakaupan alalle tulee uusi toimija. Hän lisää, että Odalla on edessään haasteellinen tehtävä. Hänestä on selvää, että uuden, pelkästään verkossa toimivan ruokakaupan lanseeraaminen on kaikkea muuta kuin helppoa.

"Arvelisin kuitenkin, että he ovat lähestyneet tavarantoimittajia nimenomaan sillä mielellä, että he haluavat luoda valikoiman juuri suomalaisia kuluttajia puhuttelevaksi."

Paavilainen huomauttaa, että Suomessa S-ryhmä ja Kesko painivat omassa sarjassaan, ja ruokakaupan kolmanneksi suurin toimija, Lidl, on jo selkeästi pienempi.

"Tässä vaiheessa on tietenkin mahdotonta arvailla, millaiseen osuuteen uusi tekijä pääsee ja pystyy."