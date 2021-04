Suomalaiselle ruualle on tulossa uusi suuri ostaja Norjasta: "Tavoitteenamme on tulla yhdeksi ruokakaupan neljästä merkittävästä toimijasta"

Kuvat: Oda, Sanne Katainen / Kuvitus: Juho Leskinen

Suomen ruokakauppaan on tulossa uusi, yksinomaan verkkokauppana keskittyvä toimija. Oda haluaa nousta yhdeksi neljästä suuresta kauppaketjusta Suomessa. Kuvassa Kauppapuutarhaliiton toiminnanjohtaja Jyrki Jalkanen (vas.), Oda Suomen kaupallinen johtaja Anne Terimo, Oda Suomen toimitusjohtaja Tobias Niemi ja Osuuskunta Närpiön Vihanneksen myynti ja markkinointijohtaja Jonas Lundström.

Suomen ruokakaupan markkinoille tulee uusi merkittävä ostaja. Norjassa ruuan verkkokauppaa hallitseva Oda aloittaa toimintansa Suomessa vuoden 2021 lopulla. Ketjun toiminta käynnistyy aluksi pääkaupunkiseudulla. Vantaalle rakennettava keräilykeskus on kuitenkin kyllin suuri palvelemaan alueella, jolla asuu 2,5 miljoonaa suomalaista.

"Tavoitteenamme on tulla yhdeksi ruokakaupan neljästä merkittävästä toimijasta", Oda Suomen toimitusjohtaja Tobias Niemi kertoo.

Muista Suomen ruokakauppaketjuista poiketen Oda toimii pelkästään verkkokaupassa. Ketju on saavuttanut Norjassa maailman korkeimman Uph-luvun 212. Luku mittaa tunnissa kerättyjen tilausten määrää. Markkinoiden tehokkain keräily perustuu korkeaan automaatioasteeseen ja suureen määrään asiakasdataa.

Niemi kuvailee Odaa ruokakaupan markkinoilla toimivaksi teknologiayritykseksi.

Odan logistiikka toimii niin, että tavarantoimittaja kuljettaa ruokakuorman Vantaalle. Siellä asiakkaan tilaus kerätään, pakataan ja kuljetetaan ketjun omilla autoilla kotiovelle.

Suomi on ensimmäinen Norjan ulkopuolinen markkina, johon Oda laajentaa. Niemen mukaan Suomi valikoitui, sillä täällä on digitaalisesti edistyksellinen kansa, joka on kiinnostunut verkko-ostoksista. Samaan aikaan ruuan verkkokaupan markkina on Suomessa alipalveltu.

"Suurilla ketjuilla on täällä vahvat ja kannattavat kivijalkakaupat. Sen vuoksi ruuan verkkokauppaan ei ole haluttu satsata, sillä se on nähty kannattamattomana."

Viime vuonna verkkokaupan osuus koko ruokakaupasta oli 2 prosenttia. Vuodesta 2019 verkkokaupan osuus kasvoi 1,4 prosenttiyksikkö. Kasvu selittyy paljolti koronaviruksen aiheuttamalla muutoksella ihmisten ostokäyttäytymiseen.

Oda Suomen kaupallinen johtaja Anne Terimo kertoo, että alun tuotevalikoima on noin 4 000–5 000 nimikkeen kokoluokkaa. Hän painottaa, että valikoiman määrä kasvaa joustavasti, ja että verkkokaupasta löytyvät kaikki tutut suomalaiset brändit sekä lähi- ja pientuottajien tuotteita.

"Tuotevalikoiman leveys on samaa luokkaa kuin tavanomaisessa ruokakaupassa, mutta syvyys on pienempi. Eli meiltä löytyvät kaikki tuotteet joita asiakkaat tarvitsevat, mutta ei 30 erilaista oliiviöljyä."

Terimon mukaan verkkokauppa tahtoo tuoda kuluttajien saataville lähi- ja pientuottajien valikoimaa kaikkialta Suomesta. Ketju myös jakaa asiakkaiden ostokäyttäytymistä koskevaa tietoa tuottajien kanssa.

Lähituotteiden ohella tuoreet vihannekset ja hedelmät ovat ketjun valikoimissa tärkeässä osassa.

Kauppapuutarhaliiton toiminnanjohtaja Jyrki Jalkanen ei kommentoi yksittäisten yritysten ja uuden kauppaketjun välisiä mahdollisia sopimuksia. Hän kuitenkin toivottaa uuden toimijan tervetulleeksi Suomen ruokakauppamarkkinoille.

"Uskoisin, että tuottajien keskuudessa on paljon kiinnostusta uutta ketjua kohtaan."

Jalkasen mukaan elintarvikemarkkinoilla tuottajien marginaalit ovat kapeita. Mikäli Oda tahtoisi kilpailla muiden ketjujen kanssa korkeammilla tuottajahinnoilla, kilokohtaisten hinnankorotusten ei tarvitsisi olla montaakaan eurosenttiä.

"Etenkään, jos sopimuksia ei huudatettaisi joka vuosi tai kuukausi", Jalkanen sanoo.

Hän arvelee, että Odan myymät kasvikset ja vihannekset tulevat olemaan pitkälti kotimaisia. Suomalaiset ovat tottuneet syömään suomalaisia kasviksia ja esimerkiksi kurkussa kotimaisuusaste on yli 90 prosenttia.

Kun Lidl saapui Suomen markkinoille elokuussa 2002, myytävät vihannekset tuotiin Saksasta.

"Ensimmäisen viikon jälkeen ketju huomasi, että ulkomaiset vihannekset eivät käyneet kaupaksi ja suunta korjattiin nopeasti", Jalkanen perustelee arviotaan.

Närpiön Vihanneksen myynti- ja markkinointijohtaja Jonas Lundström sanoo osuuskunnan olleen yhteydessä Odaan ja kertoneet kiinnostuksestaan norjalaisketjua kohtaan.

"Esittelimme Odalle itseämme ja kerroimme mielenkiinnostamme heitä kohtaan", Lundström sanoo.

Hänen mukaansa keskusteluita on tarkoitus jatkaa piakkoin. Lundström sanoo osuuskunnan ottavan uuden ruokakauppaketjun vastaan hyvillä mielin.

"Suomen markkinoille mahtuu uusi peluri, etenkin verkkokauppaan."

Ketjun logistiikkaratkaisut kiinnostavat Lundströmiä. Hän pitää todennäköisenä, että yksinomaan verkkokauppaan keskittyvä Oda kirittää ruuan verkkokauppaa Suomessa entisestään.