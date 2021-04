Muurauskauhalla pihvin kimppuun – Näin syntyy hampurilaisharrastajien hitti smash burger

Litistetyn burgerin salaisuus on lihan rapeassa paistopinnassa ja pehmeässä sämpylässä.

Wolfcom

Muurauskauhalla rasvaisen pihvin saa painetuksi litteäksi, jolloin pihviin tulee paljon rapeaa paistopintaa.

Hampurilaisvillitys ei ota laantuakseen, vaan yltyy yhä. Uusin villitys on smash burger eli litistetty hampurilainen, joka syntyy yllättävän helposti.

Valmistele aluksi lisukkeet ja paahda sämpylä. Vaasan Oy on kehittänyt smash burgereihin erityisen Soft Bun perunaburgerisämpylän, joka pehmenee lämmitettäessä ilmavaksi, mutta muukin hampurilaissämpylä käy.

Valitse lisukkeet makusi mukaan: esimerkiksi majoneesia, jonka voit maustaa haluamallasi tavalla vaikkapa ketsupilla, vahvalla sinapilla tai valkosipulilla, ja sipulirenkaita sekä cheddarjuustoviipaleita. Ennen kuin ryhdyt pihvin paistoon, kuumenna sämpylä ja sivele sille majoneesi, niin että se odottaa vain pihviä.

Pihviin tarvitset rasvaista naudanjauhelihaa, vähintään 17 rasvaprosenttia. Muotoie siitä kevyesti kämmenten sisällä pallo, ja litistä se todella kuumalla ja kuivalla pannulla mahdollisimman litteäksi pihviksi voimakkaasti lastalla painaen. Tähän kätevä apuväline on rautakaupasta ostettava kuuden tuuman muurauskauha.

Jos kauhaa ei ole, pihvin voi litistää esimerkiksi kattilan pohjalla, jos vuoraa sen leivinpaperilla, tai jäykällä paistinlastalla.

Ripottele pihvin pinnalle suolaa ja mustapippuria ja paista kumpaakin puolta noin minuutin verran. Näin pihvistä tulee reunoista rapea, lähes pitsimäinen. Laita juustoviipaleet pihvin päälle sulamaan.

Sitten vain kokoat hampurilaisen ja nautit.

Hampurilaisharrastajilla on oma Burger Lovers Finland -Facebook-ryhmä, jossa on yli 16 000 jäsentä. Sen aktiivi Antti Suikkari innostui hampurilaisiin asuessaan Amerikassa.

Suikkari on tyytyväinen, että Suomessakin saa nykyisin hyviä hampurilaisia. Hän tekee oman smash burgerinsa jauhelihasta, jossa on 30 prosenttia rasvaa, ja lisää paistamisen aikana pihvin päälle ihan ohueksi viipaloitua sipulia, jonka painaa pihviin kiinni. Näin pihvistä tulee mehukas ja siinä on ohuet, rapeat reunat.

Sipulikikka on peräisin Oklahomasta, missä kallista lihaa jatkettiin halvalla sipulilla - sipuli uppoaa lähes huomaamattomiin rasvaisen pihvin sisään.

Suikkari on syönyt burgereita Amerikassa yli 30 osavaltiossa. Sipulismashiin hän tutustui Sid's Dinerissa El Renossa hampurilaisprofessori George Motzin suosituksesta.

Suikkari odottaa innolla kesäkuun puoliväliä, jolloin 11.6. alkaa Helsingin rautatientorilla Burger Loversin tapahtuma. Pääkaupunkiin on tulossa kymmenen burgerintekijää ruokarekoillaan. Samaan aikaan voi seurata EM-futista isoilta näytöiltä.

