"Valtiovallan on sitouduttava tähän pitkäjänteisesti" – lähiruokaohjelma sai vuoteen 2025 asti yltävät tavoitteet

PasiLeino

Lähiruoka on tullut jäädäkseen suomalaisten herkkulautaselle.

Maa- ja metsätalousministeriö on päivittänyt vuoteen 2025 ulottuvan lähiruokaohjelman.

"Lähiruokasektoria on kehitetty pitkään, ja systemaattinen työ alkaa näkyä. Nyt olemme tilanteessa, jossa lähiruokaa on yhä helpompi saada erilaisista myyntikanavista. Lähiruokasektorin kehittämistä on kuitenkin jatkettava, ja siihen on sitouduttava myös valtiovallan taholta pitkäjänteisesti", toteaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) tiedotteessaan.

Ohjelman tavoitteina on monipuolistaa lähiruuan tuotantoa ja lisätä sitä kysyntää vastaavaksi, mahdollistaa uusien myynti- ja jakelukanavien kehittymistä sekä nostaa lähiruuan jalostusastetta.

Pienimuotoisen elintarvikejalostuksen ja myynnin mahdollisuuksia edistetään lainsäädännön, neuvonnan ja tutkimuksen keinoin. Lähiruuan osuutta julkisista hankinnoista kasvatetaan parantamalla hankintaosaamista, laadullisia kriteereitä ja hankinnoille annettavia vaatimuksia.

Lähiruokasektorilla toimivien yhteistyötä halutaan tiivistää ja lisätä ruuan ja ruokaketjun toimijoiden arvostusta ja näkyvyyttä.

Lähiruokaohjelman luonnoksesta pyydettiin kommentteja sidosryhmiltä joulu-tammikuussa, ja vastaukset on soveltuvin osin otettu huomioon päivitetyssä ohjelmassa. Lähiruokaohjelma löytyy osoitteesta mmm.fi/lahiruoka.

