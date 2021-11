Suomi ponnistaa 1,5 miljoonan euron budjetilla Bocuse d'Or -kisaan – pääkumppani Keskon tavoitteena on nostaa Suomi maailman kärkeen ruokamaana

Santeri Stenvall

Johan Kurkela riemuitsee voitostaan keskiviikkona pidetyissä Suomen Bocuse d'Or -karsinnoissa. Kurkela lähtee Budapestiin kilpailemaan pääsystä Lyoniin seuraaviin Bocuse d'Or -kilpailuihin, jotka pidetään tammikuussa 2023.

"Tämä on kokkikisojen F1", luonnehtii Keskon johtaja Mikko Paukkonen Bocuse dÓr -kilpailua, jota kokkien maailmanmestaruuskisaksikin kutsutaan. Suomi ei ole vielä kertaakaan yltänyt kolmen parhaan joukkoon, toisin kuin muut Pohjoismaat, mutta neljäs sija on saavutettu kahdesti: Matti Jämsén vuonna 2015 ja Ismo Sipeläinen vuonna 2019.

Vaikka Suomi on osallistunut kilpailuun vuodesta 1991 eli joka toinen vuosi 30 vuoden ajan, suuri yleisö ei kisaa tunne.

Tähän tavoitellaan nyt muutosta, kun kisan taustatoiminnot on organisoitu uudelleen. K-ryhmä on pääyhteistyökumppanina, ja se on koonnut joukon muita yrityksiä mahdollistamaan kilpailuun osallistumisen. Budjetti on 1,5 miljoonaa euroa, josta kolmasosa menee Suomen Bocuse d'Or -yhdistykselle ja kaksi kolmasosaa "ilmiöittämiselle'".

"Näin Bocuse d'Or-yhdistys ja kisaajat voivat keskittyä kisaan, me annetaan siihen eväät", Paukkonen lupaa.

Ilmiöittämisellä Paukkonen tarkoittaa sitä, että ruuasta tehdään Suomen valtti. Se edellyttää menestystä kisassa, mutta tärkeänä välineenä Paukkonen pitää myös TV-sarjaa, jossa seurataan kilpailuun valmistautumista. Kuusiosainen sarja nähdään Nelosella ensi maaliskuusta alkaen.

Keskon tavoitteena on kilpailutoiminnan avulla innostaa suomalaisia ruuanlaittoon, nostaa ravintola-alan arvostusta ja kehittää ruokamatkailua samaan tapaan kuin Tanska, Norja ja Ruotsi ovat tehneet.

"Kun meillä ei enää voi juhlia mäkihyppyä, niin juhlittaisiin kokkeja", Paukkonen innostaa.

Lähtölaukauksena seuraaviin kisoihin olivat keskiviikkona Helsingissä järjestetyt Bocuse d'Orin karsintakilpailut. Kolme joukkuetta kisasi pääsystä Budapestin maanosakilpailuun ensi maaliskuussa.

Voiton vei Johan Kurkela, joka aiemmin on kisannut Bocuse d'Orissa Ismo Sipeläisen avustajana ja aloittanut kouluharjoittelijana. Kurkelan assistenttina toimi Aino Kasanen ja valmentajana Kalle Tanner, Vuoden Kokki -kilpailun voittaja 2018.

Kilpailijat valmistivat kaksitoista annosta Euroopan hummerista ja kaksitoista annosta luullisesta valkohäntäpeuran satulasta.

Bocuse d'Or -yhdistyksen puheenjohtajan Aki Wahlmanin mukaan karsintakisan raaka-aineissa kävi hyvä tuuri, sillä myös Budapestin kilpailussa pääruuan raaka-aine tulee olemaan valkohäntäpeura. "Se saatiin tietää vasta viime viikolla."

Riitta Mustonen

Ismo Sipeläinen (edessä) osallistui Bocuse d'Or -kilpailuihin vuonna 2019. Taustalla työskentelee Johan Kurkela, joka aiemmin oli Sipeläisen assistentti ja nyt voittaja.