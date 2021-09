Kuudes sija pettymys Suomelle Bocuse d'Or -kilpailussa – syksyinen tomaattipuutarha ei yltänyt mitaleille

Bocuse d’Or Academy Finland ry

Mikko Kaukonen (vas.) ja Anni Peräkylä ylsivät kuudennelle sijalle Bocuse d'Orissa. Parhaimmllaan Suomi on yltänyt neljänneksi vuosina 2015 ja 2019.

Bocuse d'Or -kilpailun finaaliin osallistui maanantaina Ranskan Lyonissa 21 maata. Suomen edustajan Mikko Kaukosen mukaan mukaan Suomen joukkueella kaikki meni niin kuin pitikin ja tuomareilta tuli hyvää palautetta puhtaasta ja tyylikkäästä tekemisestä.

"Tulos on meille luonnollisesti pettymys, olemme tavoitelleet alusta saakka mitalisijaa", Kaukonen toteaa tiedotteessa.

Kilpailuissa valmistettiin kolmen ruokalajin take away -menu tomaatista ja mustasta tiikeriravusta 14 hengelle. Suomen take away -laatikossa ruokien oikea tarjoilulämpötila varmistettiin luomukauralla täytetyillä muotoonommelluilla kauratyynyillä.

Suomen ”Tomato garden” kuljetti tuomarit suomalaisen puutarhan ja satokauden läpi. Menussa maistuivat tomaattien lisäksi muun muassa suomalainen omena ja tillinkukat. Jälkiruuassa tomaatti on yhdistettiin hapankermaan ja vaniljaan.

Tarjoiluvadilla esitellyn kilpailuruuan pakollinen raaka-aine oli naudan lavan osa (blade). Lisäksi vadille nostettiin kaksi kasvislisäkettä, joka Suomen annoksessa oli karamellisoitua sipulia ja omenaa sekä syksyn lehtikaaleja ja palkokasveja. Kermaisessa kastikkeessa oli lisäksi suomalaista ohraa ja sieniä,

21 hengen tuomaristo arvioi annoksia maun, ulkonäön, pääraaka-aineiden käytön sekä omaperäisyyden perusteella. Lisäksi keittiötyöskentelyä arvioi erillinen tuomaristo, joka kiinnitti huomiota hävikinhallintaan, tekniikkaan ja hygieniaan.

Suomen take away -alkuruuassa oli pehmeä kirsikkatomaattitartaletti, jossa oli muun muassa marinoituja suomalaisia helmitomaatteja, grillattua kesäkurpitsaa ja aromaattinen tomaattiliemi.

"Suomen take away -menu oli toisena kilpailupäivänä mielestäni ehdottomasti paras, ja kokonaisuus oli elegantti ja tyylikäs. Suorituksemme oli ehjä, ja maut korostuivat erittäin hyvin. Myös vadilla tarjoiltu annos oli tyylikäs ja hyvin Suomen linjainen. Se yhdisti perinteistä ja modernia otetta upeasti", kiitti Suomen tuomari, take away -annokset maistellut Eero Vottonen.

Vottosen mukaan Suomi on noussut Bocuse d’Or -kilpailujen kärkikahinoihin pysyvästi.

"Suomen suoritus oli mielestämme meidän erinomaista tasoamme, ja emme ole tietenkään tyytyväisiä tulokseen. Kunhan saamme nähdäksemme tuomareiden antamat pisteet, voimme yrittää analysoida mitä tapahtui", Vottonen totesi.

Suomen edustajan Mikko Kaukosen assistenttina toimi Anni Peräkylä. Suomen tarjoiluvadin suunnitteli muotoilija Laura Meriluoto, visuaalisesta ilmeestä vastasi AD Merja Jaskara ja take away -laatikon pakkausasiantuntijana toimi suunnittelija Heidi Uppa.

Bocuse d'Or -kisassa joka maalla on omat kannustusjoukkonsa.