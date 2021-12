Eurooppalaiset supermarkettiketjut vähentävät brasilialaisen naudanlihan myyntiä – syynä tavarantoimittajan kytkös Amazonin metsäkatoon

Tuulikki Viilo

Vasikka brasilialaisella nautatilalla. Kuvituskuva vuodelta 2019.

Useat eurooppalaiset supermarkettiketjut ovat päättäneet vähentää valikoimistaan brasilialaista alkuperää olevia naudanlihatuotteita. Syynä on yhdysvaltalaisen tavarantoimittajan JBS Foodsin ilmi tulleet kytkökset Amazonin sademetsän laittomiin hakkuisiin. Yhdysvaltalainen JBS Foods on maailman suurin naudanlihayhtiö.

Naudanlihaboikotissa ovat mukana hollantilainen Ahold Delhaize sekä siihen kuulivat Albert Heijn ja Delhaize, Lidl Hollanti, Carrefour Belgia, ranskalainen Auchan sekä brittiläinen Sainsbury´s.

Asiasta kertoivat joulukuun puolivälissä yhdysvaltalainen aktivistiryhmä Mighty Earth sekä useat ulkomaalaiset tiedotusvälineet.

Tiukimman kannan otti Lidl Hollanti, joka ei ensi vuoden alusta alkaen myy enää mitään eteläamerikkalaista naudanlihaa. Albert Heijn puolestaan luopuu kaikesta brasilialaisesta naudanlihasta. Muut ketjut luopuvat vain tietyistä tuotteista.

Mighty Earthin mukaan sen Repórter Brasilin kanssa tekemässä tutkimuksessa selvisi, että JBS Foods osti Brasiliassa teuraaksi nautoja, jotka oli alun perin kasvatettu laittomasti hakatuilla alueilla. Sieltä karja oli myyty laillisesti toimiville tiloille ja vasta sieltä teurastamoon.

JBS Foods on kommentoinut kohua toteamalla muun muassa, että yhtiöllä on nollatoleranssi laittomalle metsäkadolle. Yhtiö myöntää, että alihankkijoiden seuraaminen on vaikeaa ja lupaa perustaa vuoteen 2025 mennessä järjestelmän, jolla hankintaketjua pystyy seuraamaan.

