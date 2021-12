Söin täällä: Levillä herkutellaan Norjan rannikkoa kiusaavalla vieraslajilla – kilohinta 148 euroa

Katja Lamminen

Äyriäislajitelma sisältää kuningasrapua monessa muodossa.

Levillä sijaitseva ravintola King Crab House tarjoilee tuoretta kuningasrapua ympäri vuoden. Ravintolan omistava norjalaispariskunta pyörittää kuningasraputehtaita Pohjois-Norjassa, josta ravut kiidätetään Suomeen.

Kuningasrapu leviää vieraslajina pitkin Norjan rannikkoa. Syypää on Neuvostoliitto, joka istutti saksiniekkoja 60-luvulla Barentsin mereen. Tuhojaan tekeviä rapuja on siispä hyvä syödä pois.

Levillä jättirapuja tarjotaan monella tapaa: erilaisissa liemissä, suoraan kattilasta, hampurilaisen täytteenä ja keittona. Voipa noin kolmikiloisen ravun valita elävänä akvaariostakin, mutta kilohinta on 148 euroa.

Valitsimme annokset, joissa on mahdollisimman paljon erilaisia makuja. Äyriäislajitelma hintaan 64 euroa per henki sisältää kuningasrapua kolmella kastikkeella, paistettuja kuningasravun pyrstöjä, pienen kattilallisen sinisimpukoita kermaisessa valkosipuli-persiljakastikkeessa, kylmäsavuhauen mätimoussea, kuningasrapukroketteja, sokerisuolattua siikaa, paahdettuja perunoita, salaattia ja kaprisaiolia.

Taskuravun tavoin kuningasrapu on hieman säikeistä ja mitäänsanomattoman makuista, mutta maustamalla siitä saa herkkua. Lihaa on mukava kaivella ja kaluta aukileikatuista jaloista. Pyrstöosassa on melko voimakas maku, hieman pähkinäinen ja jopa tunkkainen. Maistamisen väärti joka tapauksessa.

Raputalosta saa muutakin kuin rapuja. Testipäivänä tarjolla oli muun muassa Äkäsjärven ahventa ja poroa.

King Crab House Levi, Mariankuja 6, 99130 Sirkka

Lajitelman sinisimpukat olivat erinomaisia.