Eläimet ja kasvit

Hartolalainen Sanna Vuokila huomasi keskiviikkona, että yksi metsälaitumella olleista lehmistä oli lähtenyt karkuteille.

”Minulla on tapana käydä iltapäivisin laskemassa, että montako kellokaulaa siellä laitumella on. Havaitsin, että tiineenä ollut Tuli-Timantti oli joukosta poissa”, Vuokila kertoo MT:lle.

Sanna Vuokila pyörittää Hartolassa lypsykarjatilaa yhdessä miehensä Mika Heikkilän kanssa.

”Lähdimme miehen ja pojan kanssa etsimään lehmää 60 hehtaarin metsälaitumelta. Huomattiin, että laitumen lanka oli yhdestä kohtaa rikottu ja siitä on karattu.”

Kolmikko etsi karkulaista iltapäiväkahdesta pimeän tuloon saakka, tuloksetta.

”Usko alkoi hiipua. Kaikilla poikivilla on lehmänkello kaulassa, että ne löytyisivät helpommin, jos karkaavat. Ei se silti löytynyt.”

”Lähdimme miehen ja pojan kanssa etsimään lehmää 60 hehtaarin metsälaitumelta. Huomattiin, että laitumen lanka oli yhdestä kohtaa rikottu ja siitä on karattu.” Sanna Vuokila

Seuraavana aamupäivänä torstaina Vuokila kirjoitti avunpyynnön Facebookin Hartolan Puskaradio -ryhmään.

”Oli selvää, että etsintöihin tarvitaan nyt lisää porukkaa. Puolentusinaa kyläläistä tulikin läheltä apuun samana päivänä, ja etsintöjä jatkettiin”, hän sanoo.

Tilalla työskentelevä lomittaja teki tässä kohdin ratkaisevan havainnon.

”Laitumen toisella puolella olevasta metsiköstä löytyi pieniä sorkanjälkiä ja vastasyntyneen vasikan lantakasoja.”

Emerald-vasikka syntyi hakkuuaukiolle, tiineen lehmän karkumatkan seurauksena. Kuva: Sanna Vuokila

Tiineen lehmän sijaan etsinnässä olikin nyt siis lehmä ja vasikka.

”Torstaina lehmä löytyi naapurin puolelta metsästä hakkuuaukealta, jossa kasvaa korkeaa villivadelmaa. Mutta vasikasta ei näkynyt jälkeäkään.”

Lopulta yksi apuun rientäneistä kyläläisistä löysi pikkuvasikan hakkuuaukean ja metsän rajalta.

”Hän luuli sitä ensin koivuklapin palaseksi, mutta se olikin nukkuva vasikka.”

Hakkuuaukea on vain vajaan kilometrin päässä metsälaitumelta, mutta Vuokila kertoo tiineen lehmän kulkeneen sinne pitkän matkan.

”Täytyy kiertää aika kaukaa naapurin metsien läpi, että pääsee tuolle paikalle.”

Tiineen lehmän karkumatka sai onnellisen lopun. Lehmä käveli takaisin navettaan omin voimin ja vasikka vedettiin sinne ahkiossa.

”Suuri kiitos kuuluu apujoukoille. Emme olisi löytäneet lehmää ja vasikkaa kolmestaan.”

Tuli-Timanttia pidetään nyt poikkeuksellisesti sisällä, vaikka tilan lehmät ovat tähän aikaan vuodesta ulkona laitumella.

”Pelkäämme sen lähtevän takaisin poikimapaikalle, vaikka vasikka on navetassa sen lähellä.”