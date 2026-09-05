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30 000 euron päällystemoka Ilmajoella – näin tienvarren asukkaat kommentoivat
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Tiesitkö, että datakeskuksia on erilaisia? Näin ne eroavat toisistaan
Tiesitkö, että datakeskuksia on erilaisia? Näin ne eroavat toisistaan
Tekoälyä pyörittävät datakeskukset voivat olla merkittävästi pienempiä kuin perinteiset datakeskukset.
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Uutiset
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Talous
5.9.2026
13:30
Joonatan Reunanen
Artikkelin aiheet
datakeskus
tekoäly
sähkönkulutus
ICT-ala
Nebius
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