Juurileivän suosio kasvaa – Vaasanin uudelta leipälinjalta Joutsenosta alkaa tulla juureen leivottuja paistopisteleipiä

Fotonokka

Uudet paistopisteleivät leivotaan Vaasan Joutsenon leipomossa.

Vaasanin Joutsenon leipomosta tulee tammikuusta lähtien kauppoihin neljä uutta paistopisteleipää. Vaasanin omistaja Lantmännen Unibake investoi viime vuonna Joutsenossa uuteen tuotantolinjaan, joka mahdollistaa paistopisteleipien teon.

Paistopisteleipien kysyntä on kasvanut vauhdilla. Vaasanin teettämän tutkimuksen mukaan puolet kuluttajista on lisännyt paistopisteleipien ostamista viimeisen parin vuoden aikana ja lähes yhtä moni uskoo, että suosio kasvaa tulevaisuudessa.

Niinpä Vaasan on kehittänyt myös oman myymäläleipomokonseptin, jota se kutsuu Leipämöksi. Leipämöitä on jo noin sata eli suunnilleen saman verran kuin Fazerilla. Nyt Vaasan tuo Leipämöihinsä, mutta myös muihinkin paistopisteisiin neljä juureen leivottua leipää, joista kahdessa ei ole käytetty lainkaan lisättyä leivinhiivaa.

Leivistä kahdella, Mestarin hapanjuurileivällä ja Mestarin 7-kauran leivällä, on Hyvää Suomesta -joutsenlippumerkki, joka kertoo, että lopputuotteen eli leivän raaka-aineista vähintään 75 prosenttia on kotimaisia.

Myslileipä ja Siemenleipä ovat saaneet avainlippumerkin, joka kertoo, että tuotteen kotimaisuusasteen on oltava yli 50 prosenttia ja mukaan luetaan myös työ. Avainlippumerkki on myslileivässä, jossa on viljan lisäksi runsaasti siemeniä ja hedelmiä, ja siemenleivässä, jossa sisältää pellavan-, auringonkukan- ja unikonsiemeniä sekä hirssiä ja idätettyjä rukiinjyviä.

Suomalainen syö keskimäärin 41 kiloa leipää vuodessa, ja siitä 35 kiloa on suomalaista pehmeää leipää. Suomi oli vuonna 2020 leipäviljassa omavarainen, omavaraisuusprosentti oli 105 – tosin rukiissa vain 74 prosenttia.

