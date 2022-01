"Surullista, ettei puhuta kotimaisen ruuantuotannon puolesta", lippukunnanjohtaja sanoo – Suomen Partiolaisten kasvisruokalinjaus nosti väittelyn puolesta ja vastaan

Kimmo Haimi

Partiolaisten hallitus on linjannut, että keskusjärjestön tapahtumissa ja kokouksissa tarjoillaan jatkossa kasvisruokaa (mt.fi 25.1.).

Linjaus koskee keskusjärjestön tapahtumia ja projekteja, joiden suunnittelu käynnistyy päätöksen jälkeen. Käytännössä tämä tarkoittanee vuoden aikana järjestettäviä johtajakoulutuksia ja vuoden 2023 tapahtumia.

Linjaus koskee vain Suomen Partiolaisten eli partion keskusjärjestön järjestämiä tapahtumia, koulutuksia, kokouksia ja leirejä. Paikallistasolla lippukunnat ja piirit päättävät itse, millaista ruokaa tarjoavat tapahtumissaan.

Maito ja kananmunat ovat edelleen käytettävissä ruokatarjoiluissa.

Keskusjärjestö kannustaa pohtimaan myös paikallisten tapahtumien muonituksen ilmastovaikutuksia ja mahdollisuuksien mukaan tarjoamaan kasvisruokaa. Partion tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

Vuoden 2021 ruokakasvattajan tunnuksella palkittu Janita Kylänpää toimi paikallisesti Salon Kuusjoella Kuusenkävyt-partiolippukunnan johtajana.

Hän kertoo saaneensa nopeasti palautetta, kun linjaus tuli julki.

"Tilanne on vaikuttanut omaan partioarkeeni. Teen työtä suomalaisessa ruokaketjussa ja suomalaisen maaseudun puolesta. Tuottajat ovat ilmoittaneet, etteivät tahdo osallistua toimintaan ja poliitikot olivat huolissaan päätöksistä."

Kylänpää kertoo, että partiolippukunta teki omalle sivulleen lausuman, että Kuusenkävyt suosii kotimaista tuotantoa, kun liharuokaa tarjotaan.

"Sen nähtyään eräs tuottaja soitti kertoakseen, että on päättänyt sittenkin antaa kertalahjoituksen partiolaisten käyttöön."

Kylänpää pitää surullisena, ettei linjauksessa oteta kantaa kotimaisen ruuantuotannon puolesta.

"Jos lihansyönti ei ole vaihtoehto, siinä otettiin kantaa suomalaiseen tuotantoon se sivuuttaen. Esimerkiksi Kuusjoella partiolaisissa on paljon tuottajaperheiden lapsia, ja maatalous on vanhempien elinkeino."

"Tuottajat on lyöty maahan, mutta Suomen suurin nuorisojärjestö tekee julkilausuman ja ampuu haulin vielä nilkkaan. Tässä lyödään lyötyä", Kylänpää pohtii.

Kylänpää pitää kasvisruuan lisäämistä sinänsä hyvänä, kunhan siinä seurataan sesonkia ja kotimaisuutta.

"On ihan ok, että sitrussesonki on tammikuussa, mutta heinäkuussa se tuntuu vähintäänkin ihmeelliseltä. Lihan korvaaminen maitoproteiinilla ja härkäpavulla onnistuu, tosin pelkään että tarjolla on muutakin kuin kotimaista."

Ruokaketjun kehittämistä Seinäjoen ammattikorkeakoulussa opiskeleva Kylänpää näkee maan suurimman kasvatusjärjestön linjauksen epäonnistuneena valintana kehittää lasten ja nuorten tietämystä ruokakulttuurista.

"Nyt tehdyssä päätöksessä ohjataan tulevia aikuisia yksijakoisesti yhteen suuntaan ja ollaan muotittamassa kaikkia partiolaisia lakto-ovo-vegetaariseen ruokailuun."

