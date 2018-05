Sitra tahtoo saada ihmiset hoksaamaan kiertotalouden keittiössä: Ravinteet kiertoon ja jäte hyödyksi

"Kiertotalouden idea voi olla huippukeittiömestarin, kotikokin tai koulukeittiön ja kestävät ratkaisut monenlaisia", innostaa Sitran asiantuntija Hanna Mattila.

#Leikkaakokeittiössä-viikko alkaakin huippukokin ideasta, kun maanantaina vietetään ravintola kiertotalousravintola Ultiman avajaisia Helsingissä.

Mattilan mukaan Ultima on esimerkki siitä, miten kaupungeissakin voidaan osallistua ruuan tuotantoon ja tuoda näkyväksi tuotannon eri vaiheet

Sitra on ollut tukemassa Henri Alénin ja Tommi Tuomisen kiertotalousravintolan perustamista. Ravintolassa testataan jopa ruuan tuottamista itse ravintolan sisällä.

Ultimaan tulee hydroponinen, vertikaalinen kasvihuone eli seinällä oleva viherkasvattamo, johon mahtuu 500–800 kasvia. Siinä kasvatetaan kaikkea tarpeellista ruuanlaitossa tarvittavaa vihreää.

Lisäksi ravintola hankkii sienet Helsieni-yritykseltä, jolla sienikasvattamo Vantaalla. Ultima käyttää ruuissa myös sirkkoja, jotka ravintolaan toimittaa Espoossa toimiva Entocube.

"Ultima on kaupunkiviljelyn showroom. Jos pystymme näyttämään, että se onnistuu, idea voidaan monistaa muihin kaupunkeihin ja ulkomaille", Mattila visioi.

Päästöistä puhuttaessa ruuan tuotantoa ja kulutusta käsitellään yleensä erikseen. Sitra haluaa tähän muutoksen: kyse on saman asian eri puolista. Keittiössä tuotanto muuttuu kulutukseksi.

Mattila uskoo, että kaupunkiviljelyesimerkeillä saadaan ihmiset kiinnostumaan ruuan tuotannosta. Saattavatpa ne jopa houkutella nuoria maatalouden ammatteihin.

Kiertotaloudessa on loppujen lopuksi kyse vanhasta asiasta eli hukan ja hävikin vähentämisestä. #Leikkaakokeittiössä-viikon yksi teema on poro- ja kalatalouden sivuvirrat. Aiemmin esimerkiksi poron veri ja suolet käytettiin tarkkaan, mutta nyt osa niistä menee jätteeksi.

"Selvitämme, kuinka paljon ja mistä sivuvirtaa tulee ja miten se saataisiin vaikkapa ravintoloiden ruokalistoille. Poronveri kiinnostaa huippuravintoloissa", Mattila toteaa.

"Tuomme esiin konkreettisia esimerkkejä, että lamppu syttyisi sellaisten ihmisten päässä, jotka eivät vielä ole hukan vähentämismoodissa", Mattila toivoo.

Suomi ei ole kiertotalousasiassa mitenkään jälkijunassa, päinvastoin. Meillä tehtiin ensimmäisenä maailmassa kiertotalouden tiekartta eli suunnitelma kiertotalouden edistämiseksi.

"Mutta tehtävää on hirveästi. Yksi viesti on, että kaikille riittää tekemistä ja kaikkia tarvitaan."

Maanviljelijöitä Sitra on haastanut hiilipilottiin. Sen tarkoitus on luoda sadan viljelijän verkosto ja testata, miten pellot voivat sitoa hiiltä ilmakehästä. Tämä tapahtuu esimerkiksi monipuolistamalla viljelyä uusien kasvien avulla.

Kuluttajaa Sitra haastaa miettimään porkkanaa kuoriessaan, että mitä kaikkea on tapahtunut ennen kuin porkkana on tullut keittiöön ja mitä sille tapahtuu sen jälkeen, kun se on kuorittu ja mitä kuorille tapahtuu.