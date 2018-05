TS: Turun koulujen ja päiväkotien lihasta reilu kolmannes on ulkomaista

Turun Sanomat kertoo, että Turun kouluissa ja päiväkodeissa syödystä lihasta reilu kolmannes on ulkomaista.

Sitä vastoin kymmeneen varsinaissuomalaiseen kuntaan ruokaa valmistava Arkea ja Salon kaupunki käyttävät lehden mukaan lähes täysin kotimaisia lihatuotteita.

Arkea sekä Salon kaupunki pärjäävät valtakunnallisellakin tasolla erinomaisesti, kun vertaillaan ruuan kotimaisuusastetta. Turku taas kompuroi erityisesti lihatuotteiden kotimaisuudessa.

Esimerkiksi Turun kaupungin hankkima naudan jauheliha on Turun Sanomien mukaan lähes täysin saksalaista.

Lehden haastattelema Turun hankinta- ja logistiikkajohtaja Fredrik Lindström perustelee ulkomaisen lihan osuutta hankintalain linjauksilla. Hän huomauttaa, ettei kaupunki voi edellyttää tarjouspyynnössä, että liha olisi kotimaista.

Lindströmin mukaan Turun kaupunki uusii kriteerejään tulevissa kilpailutuksissa.

Arkea valmistaa ruuan turkulaisiin päiväkoteihin ja kouluihin Turun kaupungin hankkimista raaka-aineista. Kaupunki on pidättänyt itsellään lapsille valmistettavan ruuan elintarvikehankinnan veroedun saamiseksi.

Arkea yltää Turun Sanomien mukaan lähes kaikissa merkittävimmissä elintarvikeryhmissä sadan prosentin kotimaisuusasteeseen. Maitotuotteissa, kananmunissa ja kirjolohessa kotimaisuusaste on sata, lihassa ja perunassakin 99 prosenttia.

Arkean toimitusjohtaja Tuija Rompasaari-Salmi sanoo Turun Sanomien haastattelussa, että korkea kotimaisuusaste on pitkän ja johdonmukaisen työn tulosta. Toimitusjohtaja muistuttaa, että kotimainen raaka-aine on usein kalliimpaa. Kotimaisen raaka-aineen käyttäminen on kuitenkin hänen mukaansa arvovalinta, jota moni heidän asiakkaistaan edellyttää. Hintaero kurotaan Rompsaari-Salmen mukaan kiinni muissa tuotantoketjun vaiheissa.

Turun Sanomat:Turku syöttää lapsille ulkomaista lihaa – naapurit suosivat kotimaista (Juttu on maksumuurin takana.)