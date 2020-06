Grillattua vasanmaksaa ja perunasalaattia - Reseptit - Maaseudun Tulevaisuus

Jaana Kankaanpää

Mahtavan makuinen maksa on pikaruokaa grillattuna.

Grillattua vasanmaksaa ja perunasalaattia

4 annosta

800 g varhaisperunoita

½ dl pinjansiemeniä

½ dl pestokastiketta

12 kirsikkatomaattia

½ ruukkua rucolaa

noin 600 g hirvenvasanmaksaa

½ tl suolaa

¼ tl mustapippuria

Pese perunat ja keitä kypsiksi suolalla maustetussa vedessä. Paahda perunoiden kypsyessä pinjansiemeniin väriä kuivalla, kuumalla pannulla. Valuta kypsät perunat ja anna jäähtyä käsittelylämpöisiksi.

Viipaloi isommat perunat ja puolita pienet. Nosta perunat kulhoon ja sekoita vielä lämpimien perunoiden joukkoon pesto. Lisää pinjansiemenet ja puolitetut tomaatit. Anna maustua maksan grillaamisen ajan.

Poista maksasta kalvo ja leikkaa noin sentin viipaleiksi. Jos sisällä on isoja onkaloita, poista ne tarvittaessa. Grillaa maksaviipaleita kuumassa grillissä noin minuutti molemmin puolin. Ole tarkkana, että et ylikypsennä viipaleita, sillä maksa on parhaimmillaan sisältä punertavana. Mausta viipaleet suolalla ja pippurilla.

Viimeistele perunasalaatti rucolalla ja tarjoa kuumien maksaviipaleiden kanssa.

Vinkki: Ruokavirasto ei suosittele aikuisen hirven maksan käyttöä ravinnoksi.