Caruna ei lupaa alennusta siirtomaksuihin: Jatkamme niiden henkilöasiakkaiden maksuaikaa, jotka apua tarvitsevat

Kari Salonen

Sähkön siirtomaksun alennuksen sijaan Caruna keskittyy antamaan lisää maksuaikaa sitä tarvitseville henkilöasiakkaille.

Caruna ei lähde mukaan talkoisiin, jotka kaksi keskipohjalaista sähköyhtiötä on aloittanut alentamalla sähkön siirtomaksuja koronan aiheuttamien talousvaikeuksien vuoksi.

"Kerroimme pari viikkoa sitten päätöksen, että henkilöasiakkaille annetaan tarvittaessa kolme kuukautta lisää maksuaikaa", kertoo yhtiön varatoimitusjohtaja Jyrki Tammivuori.

"Katsomme, että tarjosimme jo siinä oman vastaantulomme helpottamaan kuluttajien tilannetta. Olimme ajoissa liikkeellä ja yritämme toki kuunnella, mikä tilanne on asiakaskunnassa tästä eteenpäinkin."

Caruna on Elenian ohella siirtoyhtiöistä suurimpia. Se huolehtii sähkönsiirrosta ja ylläpitää verkkoja Etelä-, Lounais- ja Länsi-Suomessa, Joensuussa, Koillismaalla sekä Satakunnassa. Sillä on noin 600 000 henkilöasiakasta. Yritys- ja kunta-asiakkaita sillä on noin 80 000.

Tammivuoren mukaan yhtiö jatkaa myös jo aloitettujen säävarmojen sähköverkkojen rakentamista.

"Katsomme, että nyt tärkeä tukea työllisyyttä investointien kautta. Verkkojen rakentaminen tuo työtä 80 kunnan alueelle Lounais-Suomeen, Satakuntaan, Pohjanmaalle ja Uudellemaalle."

Investoinnin kokonaisarvo on tänä vuonna lähes 200 miljoonaa euroa.

Kokkolan Energiaverkot Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jarmo Nissi ehdottaa Ylen uutisessa, että valtio harkitsisi sähköveron alennusta.

Jyrki Tammivuori toteaa, että se on luonnollisesti hallituksen ratkaistavissa.

"Tässä tilanteessa ymmärrän hyvin, että valtiolla on myös tarvetta verotulojen saamiseksi, jotta talouden taantuman ehkäisytoimiin on varaa. Yksityishenkilönä ajattelen, että asiat eivät ole tässä mielessä musta-valkoisia", hän sanoo.

"Kategoriset alennukset osuvat kaikille – myös niille, joilla on töitä ja asiat niin sanotusti hyvin."

Tammivuori huomauttaa, että lisää maksuaikaa hakevat saavat sitä myös sähköveron maksuun, sillä veron osuus on noin puolet siirtolaskusta.

Kokkolan Energiaverkot on luvannut puolittaa sähkönsiirtomaksut huhti- ja toukokuun ajaksi ja toinen sähköyhtiö Verkko Korpela laskee siirtohintoja 10 prosentilla.

Samaan aikaan sähkön hintoja ollaan myös nostamassa. Nurmijärven Sähköverkko on esimerkiksi ilmoittanut nostavansa sähkön siirtohintaa toukokuun alusta ja perustelee korotusta sähköverkon investoinneilla. Verottomana hinnan korotus on keskimäärin viisi prosenttia.

