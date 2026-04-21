Iäkäs mies kaatui vaarallisesti alikulussa – ”Kaupunki kieltäytyi vastuusta, klassinen pompotuskuvio” Julkisella paikalla sattuneen tapaturman vastuukysymykset ovat usein epäselviä. Lounean mukaan työmaa-alue Kokkolassa oli merkitty asianmukaisesti.

Reino Penttilä loukkasi itseään lokakuussa vakavassa tapaturmassa. Kuvassa myös Toni-poika ja Christine-vaimo. Kuva: Esko Keski-Vähälä

Kokkolassa tapahtui viime vuoden lokakuussa vakava tapaturma, kun 78-vuotias Reino Penttilä kaatui potkurollaattorilla Mesilän rautatien alikulussa Kokkolassa.

Kaatumisen seurauksena Penttilä löi päänsä voimalla. Asianosainen sai traumaattisen aivoverenvuodon ja kallonmurtumia. Asiasta on uutisoinut aiemmin Keskipohjanmaa.

Reino Penttilän pojan Toni Penttilän mukaan Kokkolan kaupunki sekä tietoliikenne- ja digipalveluyritys Lounea ovat sysänneet vastuuta tapahtuneesta toisilleen.

Onnettomuuspaikalla oli tapahtumahetkellä Lounean valokuitutyömaa.

”Kaupunki kieltäytyi vahingonkorvausvastuusta vedoten Lounean vastuuseen ja Lounea kieltäytyy vahingonkorvausvastuusta vedoten Kaupungin vastuuseen. Eli klassinen pompotuskuvio”, Toni Penttilä sanoo.

Penttilä kertoo, että asia on tällä hetkellä hallinto-oikeuden käsittelyssä.

”Rikosilmoitus on tehty, mutta Kokkolan poliisi kieltäytyy jostain syystä jatkamasta esitutkintaa. Heidän mielestään rikosta ei ole tapahtunut, vaikka ihminen on loukkaantunut vaarallisesti. Työsuojelutarkastaja taas on todennut, ettei työmaa-aluetta oltu tehty tarpeeksi turvalliseksi”, Penttilä taustoittaa.

Toni Penttilän oma näkemys on, että sekä kaupunki että yhtiö ovat yhteisvastuullisia tapahtuneesta haaverista.

”Jyrkkäreunaisten railojen vuoksi rollaattori kääntyi äkisti vasemmalle alikulun seinää päin. Työmaa-alueetta ei ollut rajattu mitenkään.”

Kaatumistapauksen vastuukysymyksiä selvitellään seuraavaksi hallinto-oikeudessa.

Kohtalokas kaatuminen sattui alikulussa Kokkolassa viime lokakuussa. Tapahtumapaikalla vieraili Toni Penttilä. Kuva: Esko Keski-Vähälä

Kokkolan kaupunkiympäristöjohtaja Niina Kujala kertoo, että asian hallinnollinen käsittely on kaupungin osalta kesken.

”Vahingonkärsijä on jättänyt valituksen Vaasan hallinto-oikeudelle. Lounea osaa varmasti vastata paremmin omasta työmaastaan”, Kujala toteaa.

Lounean turvallisuusjohtaja Harri Suokko katsoo, että työmaa-alue oli merkitty asianmukaisesti ja lain vaatimalla tavalla.

”Vastasimme vahingonkorvausvaatimukseen ja kiistimme vastuumme. Paikan päällä oli tieliikennemerkit ja vielä kartiot, joissa kerrotaan erityisestä riskistä. Aidata täytyy lain mukaan vain sellainen työmaa, jossa on olemassa selvä putoamisriski”, Suokko sanoo.

Suokko tähdentää, että valokuitutyömaalla oli turman tapahtumahetkellä asfaltoimattomana noin viiden senttimetrin korkuinen syventymä.

Jos tapahtuneesta ei ota vastuuta Kokkolan kaupunki eikä Lounea, niin kenelle vastuu kuuluu?

”On syytä muistaa, että Kokkolan kaupunki vastaa tienpidosta ja antaa kaivuuluvat. Olen pahoillani sattuneesta tapaturmasta, enkä halua syyttää iäkästä henkilöä tapahtuneesta. Mutta oma tulkintani on, että tienkäyttäjä on ollut varomaton varoitusmerkeistä huolimatta”, Suokko sanoo.

Keskisuomalainen uutisoi Jyväskylässä tapahtuneesta jalankulkijan kaatumistapauksesta.

Kävelijä oli kompastunut Asemakadun kohdalla koholle nousseeseen katukiveyksen laattaan sillä seurauksella, että hän kaatui ja löi päänsä. Kävelijä sai aivotärähdyksen.

Kävelijä vaati Jyväskylän kaupungilta 500 euroa korvauksena kivusta ja särystä, mutta kaupunki hylkäsi vaatimuksen.

Perusteena vahingonkorvausvaatimuksen hylkäämiselle oli, ettei kaupungilla kadunpitäjänä ole kulkuväylillä tapahtuneista vahingoista tuottamuksesta riippumatonta vastuuta.

Kaatunut kävelijä sai korvauksia työtapaturmavakuutuksestaan.

Turku velvoitettiin pulittamaan naiselle yhteensä lähes 32 000 euroa muun muassa ansionmenetyksistä ja pysyvästä haitasta

Turun Sanomien mukaan nainen oli murtanut reisiluunsa kaaduttuaan parkkipaikalla Turun Hirvensalossa.

Nainen oli ollut liikkeellä paikallisen syöpäyhdistyksen parkkipaikalla tapaninpäivän jälkeisenä keskiviikkona.

Maassa oli tuolloin lunta seitsemisen senttiä, eikä parkkipaikan koskemattomassa lumipeitteessä näkynyt jälkeäkään. Parkkipaikalle autonsa jättänyt nainen oli kävelemässä kohti taidekappelia, kun hän äkisti kaatui.

Rytäkässä nainen mursi reisiluunsa, eikä päässyt enää ylös omin avuin. Paikalle sattumalta tulleet sivulliset auttoivat seitsemänkymppisen naisen bussipysäkille, mistä ambulanssi poimi hänet kyytiinsä.

Oikeus katsoi, että Turun kaupunki on vastuussa vahingoista. Turku velvoitettiin pulittamaan naiselle yhteensä lähes 32 000 euroa muun muassa ansionmenetyksistä ja pysyvästä haitasta. Lisäksi kaupungin on korvattava naisen oikeudenkäyntikulut, noin 22 500 euroa.

Ratkaisusta voi valittaa.

Keskipohjanmaa: Kolme kallonmurtumaa ja aivoverenvuoto – Kokkolalaisen Reino Penttilän perhe vaatii, että kaupunki ja Lounea ottaisivat vastuun rollaattoriturmasta

Keskisuomalainen: Kävelijä kompastui törröllään olleeseen katukiveykseen Jyväskylässä – vakuutusyhtiö korvasi, kaupunki ei

Turun Sanomat: Nainen mursi reisiluunsa kaaduttuaan parkkipaikalla, Turku määrättiin maksamaan yli 50 000 euroa korvauksia