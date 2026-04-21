Luvassa on yhä lisää säästöjä, mutta myös kasvutoimia – Essayah lupaa, että huoltovarmuudesta huolehditaan Petteri Orpon (kok.) hallitus on parhaillaan koolla kehysriihineuvotteluissa.

Jaa Kuuntele

Petteri Orpon (kok.) hallitus on päättämässä kehysriihessään uusista säästöistä mutta myös kasvutoimista.

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan tiukkaa taloudenpitoa on jatkettava myös tänä vuonna. Käytännössä se tarkoittaa yhä uusia leikkauksia ja säästöjä.

”Taloustilanne on tiukka ja säästäminen on siksi välttämätöntä. Mutta myös kasvun vauhdittaminen ja työllisyyden parantaminen on olennaisen tärkeää. Siihen liittyy myös kotien ja kotitalouksien luottamuksen vahvistaminen”, Orpo sanoo.

”Maailma on sekaisin, mutta teemme kaiken sen, mikä on meidän käsissämme ja mikä on mahdollista”, pääministeri tähdentää.

Orpon hallitus on parhaillaan koolla kehysriihineuvotteluissa. Hallituksen työtä varjostaa levoton kansainvälinen turvallisuusympäristö sekä Suomen surkea työllisyys- ja taloustilanne.

”Taloustilanne on tiukka ja säästäminen on siksi välttämätöntä. Mutta myös kasvun vauhdittaminen ja työllisyyden parantaminen on olennaisen tärkeää.” Petteri Orpo

Iranin sota ja Hormuzinsalmen sulku on nostanut polttoöljyn ja muiden maatalouden tuotantopanosten hintaa. Orastavan öljykriisin oloissa maatalous on suurimpien kärsijöiden joukossa.

Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah (kd.) vakuuttaa, että huoltovarmuudesta huolehditaan.

”Uskon, että näissä kaikissa asioissa päästään eteenpäin, mutta talouden liikkumavara on pieni”, maatalousministeri kommentoi.

Essayah ei kuitenkaan avannut, onko maatalouteen tulossa jotain tukitoimia.

”Julkisen talouden tilanne on ratkaistavissa mutta se edellyttää sitä, että poliitikot ja puolueet ovat valmiina tekemään ehkä oman välittömän etunsa ulkopuolisia päätöksiä.” Riikka Purra

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) vahvistaa, että jälleen uusista säästöistä on päätetty.

”Julkisen talouden tilanne on ratkaistavissa mutta se edellyttää sitä, että poliitikot ja puolueet ovat valmiina tekemään ehkä oman välittömän etunsa ulkopuolisia päätöksiä”, Purra sanoo.

”Tietyistä asioista joudutaan vielä neuvottelemaan hallituspuolueiden kesken.”