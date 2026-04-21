Pörssisähkön hinta painuu keskiviikkona miinukselleEdullisinta sähkön käyttö on iltapäivän aikana.
Pörssisähkö on keskiviikkona erittäin edullista. Ajoittain sen hinta painuu jopa miinukselle.
Halvimmillaan sähkö on iltapäivällä kello yhden ja neljän välillä. Tuolloin pörssisähkön hinta vaihtelee nollan ja -0,03 sentin välillä kilowattitunnilta.
Kalleimmillaan sähkö on myöhään illalla, kun se nousee illalla yhdentoista aikoihin vajaaseen senttiin kilowattitunnilta.
Vielä viime viikolla pörssisähkön hinta oli Suomessa ajankohtaan nähden kallista heikkotuulisen sään vuoksi. Lisäksi Teollisuuden Voiman (TVO) omistaman Olkiluodon ydinvoimalaitoksen yksi ydinreaktori on tällä hetkellä huollossa.
Tiistaista alkaen tuulivoiman tuotanto on lähtenyt nousuun, ja sen on ennustettu kohoavan edelleen keskiviikon aikana.
