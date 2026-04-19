Moni hakee matkakuluvähennystä väärin perustein – veroilmoituksen palautuksen takaraja lähestyyMoni suomalainen hakee verotuksessa suurempaa matkakuluvähennystä kuin mihin hänellä olisi oikeus.
Esitäytetyn veroilmoituksen palautuspäivien takaraja lähestyy, verohallinto tiedottaa. Esitäytetyn veroilmoituksen palautuksen määräpäivät ovat 14., 21. ja 28. huhtikuuta.
Vero.fi-sivuilla 8.4. julkistetussa tiedotteessa huomautetaan lisäksi, että merkittävä osa suomalaisista hakee verotuksessa matkakuluvähennystä väärin perustein. Verohallinnon mukaan moni suomalainen hakee verotuksessa suurempaa matkakuluvähennystä, kuin mihin hänellä olisi oikeus. Lisäksi osa hakee matkakuluvähennystä, vaikka sille ei olisi lainkaan perusteita.
”Kun valvoimme verovuoden 2024 veroilmoittamisen oikeellisuutta satunnaisvalvonnalla, asiakkaista peräti 40–50 prosentilla matkakuluvähennyksen määrää korjattiin valvonnan aikana”, ohjaus- ja valvontapäällikkö Pyry Ilmarinen toteaa.
Väärin perustein haettujen verovähennysten hakeminen johtaa veronkorotukseen.
Verohallinto arvioi, että virheelliset matkakuluvähennysvaatimukset aiheuttavat vuosittain noin 100 miljoonan euron verotulojen menetyksen.
”Kyse on merkittävästä ongelmasta: yhteiskunnalta verotuloja jää saamatta, minkä lisäksi matkakuluvähennyksen valvominen on kaikki pois muusta verovalvonnasta ja verotulojen turvaamisesta”, Ilmarinen sanoo.
Verohallinto uutisoi aikaisemmin keväällä, että myös moni yritys on maksanut matkakulukorvauksia väärin perustein.
Matkakuluvähennys on euromäärällisesti suurin yksittäinen henkilöasiakkaille myönnetty verovähennys. Verovuodelta 2024 sitä haki liki 700 000 asiakasta ja vähennystä myönnettiin yhteensä reilut 1,5 miljardia euroa.
Verotuksessa matkakuluvähennyksen voi tehdä halvimman kulkuneuvon mukaan. Yleensä edullisin kulkuneuvo on julkinen liikenne.
Ilmarisen mukaan oman auton käytön perusteella tehtyä matkakuluvähennystä yritetään usein perustella sillä, että oma auto on julkisia nopeampi, työssä tarvitsee autoa tai auto on välttämätön lasten kuljetuksen vuoksi.
"Vaikka kulkisikin työmatkat omalla autolla, matkakuluvähennyksen voi tehdä vain julkisen liikenteen kulujen mukaan, jos julkinen liikenne on käytettävissä. Lisäksi on tärkeä ilmoittaa matkakulut vain toteutuneiden matkojen osalta, eli huomioida vähennyksessä esimerkiksi etätyöpäivät", Ilmarinen sanoo.
- Osaston luetuimmat