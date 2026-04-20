Puolustusvoimat voi ottaa sinuun yhteyttä lähiaikoina − tästä on kyse Puolustusvoimat muistuttaa operaatioturvallisuudesta myös siviiliväestöä. Siviileitä kehotetaan olemaan paljastamatta Puolustusvoimien kalustoa, henkilöstöä ja joukkojen liikkeitä tai sijainteja esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

Jaa Kuuntele

Arkistokuva. ESA MOILANEN / LEHTIKUVA.

Uutiset | Yhteiskunta STT

Puolustusvoimat ilmoittaa järjestävänsä lähiaikoina kertausharjoituksia reserviläisille, jotka ovat antaneet suostumuksensa saapua harjoituksiin nopeasti. Syynä ei ole sotilaallinen uhka Suomea kohtaan, vaan tilanne johtuu Ukrainan puolustautumisesta Venäjän hyökkäyssotaa vastaan.

Puolustusvoimien maanantaisessa tiedotteessa viitataan muun muassa Suomeen lentäneisiin drooneihin ja todetaan, että tapaukset voivat herättää huolta. Tiedotteen mukaan kertausharjoitusten järjestämisen "tavoitteena on valmistautua tukemaan Puolustusvoimien alueellisen koskemattomuuden valvonta- ja turvaamistehtäviä".

”Suostumusperusteisilla kertausharjoituksilla hyödynnämme reserviläisten osaamista tilanteen vaatimalla tavalla sekä varmistamme henkilöstön riittävyyden tilanteen mahdollisesti pitkittyessä”, perustelee tiedotteessa Pääesikunnan valmiuspäällikkö, prikaatikenraali Aki Heikkinen.

Hänen mukaansa nyt järjestettävät kertausharjoitukset ovat osa Puolustusvoimien varautumista myös tulevaisuutta varten.

Operaatioturvallisuuden takia Puolustusvoimat ei kerro yksityiskohtia eri puolilla Suomea järjestettävien kertausharjoitusten ajankohdasta tai kestosta eikä niihin kutsuttavien reserviläisten määrästä. Näin pyritään turvaamaan sotilaallisen toiminnan kannalta tärkeä tieto sekä estämään sen paljastuminen, tiedotteessa perustellaan.

Puolustusvoimat muistuttaa samalla operaatioturvallisuudesta myös siviiliväestöä. Siviileitä kehotetaan olemaan paljastamatta Puolustusvoimien kalustoa, henkilöstöä ja joukkojen liikkeitä tai sijainteja esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

Puolustusvoimien mukaan nopeaan harjoituslähtöön suostumuksensa antaneiden reserviläisten ei tarvitse olla itse aktiivisia, vaan Puolustusvoimat on yhteydessä harjoituksiin määrättäviin henkilöihin.

Eri kertausharjoitustyyppejä esittelevän Puolustusvoimien sivuston mukaan KHS eli suostumukseen perustuva valmiudellinen kertausharjoitus on luonteeltaan "valmiuden tehostamista" – eli se ei ole koulutusta eikä harjoittelua.

Suostumusreserviläiseksi ei voi myöskään itse hakea. Puolustusvoimat tai Rajavartiolaitos voi esittää mahdollisuutta henkilölle, joka on sijoitettu sellaiseen joukkoon, jota voidaan käyttää puolustusvalmiuden joustavaan tehostamiseen.

Suostumuksen antaminen merkitsee sitä, että reserviläinen voidaan määrätä valmiuden tehostamiseksi pidettävään kertausharjoitukseen nopeammin kuin normaalilla vähintään kolme kuukauden varoitusajalla.