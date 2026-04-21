Viron puolustusministeri: USA keskeyttää ampumatarvikkeiden toimitukset Viroon Lähi-idän sodan takia Myös Latvia on ostanut mittavat määrät sotilaskalustoa Yhdysvalloista, mutta ei ole tietoinen keskeytyksistä.

Puolustusministeri Hanno Pevkur sanoi, että Viroa huolestuttaa yhdysvaltalaisten Himars-raketinheittimien ammusten sekä Javelin-panssarintorjuntaohjusten toimitusten keskeytyminen. Kuvassa Himars-järjestelmä Romaniassa helmikuussa. Kuva: AFP/LEHTIKUVA

Yhdysvallat keskeyttää ampumatarvikkeiden toimittamisen Viroon Lähi-idän sodan takia, kertoo Viron puolustusministeri Hanno Pevkur maan yleisradioyhtiön ERR:n mukaan.

Toimitukset keskeytyvät sodan loppumiseen asti, Pevkur sanoi. ERR:n mukaan Pevkur puhui asiasta maanantaina sen jälkeen, kun hän oli keskustellut puhelimessa Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegsethin kanssa.

Pevkur sanoi, että vaikka asia oli ollut jo Virolla tiedossa, Hegsethin kanssa keskusteltiin siitä, kuinka toimia, jos sota Lähi-idässä kestäisi kovin kauan.

Ministerit puhuivat Pevkurin mukaan myös siitä, millaisia vaihtoehtoja Yhdysvalloilla voisi olla ammusten saamiseksi Virolle.

Viro katselee jo mahdollisia vaihtoehtoja maailmalla.

Yhdysvaltalaislähteet kertoivat uutistoimisto Reutersille jo torstaina, että asetoimitukset joihinkin Euroopan maihin keskeytyisivät. Joukossa olisivat Reutersin lähteiden mukaan ainakin Baltian maat sekä Pohjoismaat.

Pevkur sanoi, että Viroa huolestuttaa yhdysvaltalaisten Himars-raketinheittimien ammusten sekä Javelin-panssarintorjuntaohjusten toimitusten keskeytyminen.

Toistaiseksi Virolla on tarpeeksi panssarintorjuntaohjuksia, hän lisäsi. Sen sijaan Himars-toimitusten keskeytyminen kovin pitkäksi aikaa voisi vaikuttaa Viron päätöksiin tulevista hankinnoista, Pevkur sanoi.

Pevkur uskoi tauon asetoimituksissa kestävän todennäköisesti kuukausia eikä viikkoja.

-”Olemme ymmärtäneet sen niin, että kun konflikti Iranissa on ohi, myös ammusten toimitusten pitäisi jatkua”, Pevkur sanoi.

Sen sijaan Latvialle ei ole tullut tietoa toimitusten lykkääntymisestä, kertoi Latvian puolustusministeriö Leta-uutistoimiston mukaan.

Leta uutisoi Latvian puolustusministeriön kertoneen, ettei ministeriö ollut saanut tällaista tietoa Yhdysvalloilta. Leta uutisoi asiasta tiistaina aamupäivällä Suomen aikaa.

Myös Latvia on ostanut mittavat määrät sotilaskalustoa Yhdysvalloista. Puolustusministeriön mukaan Latvian asevoimilla olisi Yhdysvaltojen kanssa pitkälti yli 40 sopimusta, jotka olisivat yhä voimassa.