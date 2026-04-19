Nyt kannattaa tarkistaa passin tai henkilökortin voimassaolo, jos matkustat kesällä Asiointi on Poliisin mukaan paras aloittaa aina verkosta. Sähköisen hakemuksen jättämisen yhteydessä järjestelmä kertoo, tarvitsetko tunnistautumisajan poliisiasemalle.

Matkustusasiakirjan on oltava paitsi voimassa, myös ehjä. Kuva: Juho Leskinen

Jukka Koivula

Jos suunnittelet ulkomaanmatkaa ensi kesälle, nyt on hyvä hetki tarkistaa passin tai henkilökortin voimassaolo ja kunto, kehottaa Poliisi tiedotteessaan.

”Muistathan, että matkustusasiakirjasi on oltava ehjä ja voimassa koko matkan ajan ja EU:n ulkopuolissa maissa useasti vielä joitakin kuukausia suunnitellun matkan päättymisen jälkeenkin. Selvitäthän itse etukäteen kohdemaan matkustusasiakirjavaatimukset”, tiedotteessa tähdennetään.

”Tarvittaessa passin tai henkilökortin uusiminen onnistuu sujuvasti, sillä vapaita ajanvarausaikoja on hyvin varattavissa suurimassa osassa Suomea. Jos matkustusasiakirjan uusiminen on jäänyt viime tinkaan, on usealla poliisiasemalla mahdollista asioida myös ilman ajanvarausta”, Poliisin ylitarkastaja Juhani Ruutu sanoo.

Asiointi on Poliisin mukaan paras aloittaa aina verkosta. Sähköisen hakemuksen jättämisen yhteydessä järjestelmä kertoo, tarvitsetko tunnistautumisajan poliisiasemalle. Samassa yhteydessä on helppo varata asiointiaika haluamallesi poliisiasemalle.

Verkon kautta haettu passi tai henkilökortti on myös hieman edullisempi kuin paikan päällä poliisiasemalta haettu matkustusasiakirja.

Poliisi: Tarkista passin tai henkilökortin voimassaolo kesän matkoja varten