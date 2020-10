Kalankasvatuksen kohtalon ratkaiseva ohjelma eteni lausunnoille: kotimaisen kalan liikevaihto miljardista 1,7 miljardiin euroon

Kotimaisen kalan edistämisohjelman tavoitteena on kasvattaa alan yhteenlaskettu liikevaihto miljardista eurosta 1,7 miljardiin vuoteen 2027 mennessä.

Kari Salonen

Hallituksen Kotimaisen kalan edistämisohjelma on kalankasvatusalalle elintärkeä, kertoo Raisioaqua tiedotteessaan.

Kalatalousyritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli miljardi euroa vuonna 2017. Maa- ja metsätalousministeriön työstämän edistämisohjelman tavoitteena on kasvattaa yhteenlaskettu liikevaihto vuoteen 2027 mennessä 1,7 miljardiin euroon.

"Hallituksen edistämisohjelmassa puhutaan jopa 800 uudesta työpaikasta pelkästään kalankasvatuksessa. Merkittävä osa alan työllistämisvaikutuksesta kohdistuu syrjäseuduille, eli siihen Suomeen, jonne uusia työpaikkoja ei juurikaan synny ja jossa taantumat herkästi jäävät pysyviksi. Tähän kalankasvatusalan toimintaedellytysten järkevöittäminen on yksi suora lääke", Raisioaquan johtaja Tomi Kantola toteaa tiedotteessa.

Suomen hallitus on luomassa kalankasvatusalan toimintaedellytyksiä uudistavaa Kotimaisen kalan edistämisohjelmaa. Ohjelma on yksi hallitusohjelman toimenpiteistä. Nyt edistämisohjelman luonnos on lähtenyt lausuntokierrokselle. Edistämisohjelman luomisesta vastaa maa- ja metsätalousministeriö.

"Nyt luotavan edistämisohjelman kunnianhimoisuus ja onnistuminen ratkaisevat, menetetäänkö nykyiset syrjäseutujen ruoantuotannon työpaikat vai saadaanko työpaikkoja lisää. Sellaista vaihtoehtoa ei ole, että kalankasvatusalan tila pysyisi tasaisesti nykyisellään, sillä nykytila on kestämätön. Alan potentiaali on kiistaton", Kantola sanoo.

Raisioaquan mukaan edistämisohjelman panokset ovat kovat, sillä ala on Suomessa kriisiytynyt kalankasvatuslupien saamisen hankaluuden vuoksi.

Hallitusohjelman tavoite on lisätä kotimaisen kalan tarjontaa ja kulutusta kestävästi. Kotimaisen kalan käytön osuutta on realistista nostaa rutkasti, koska yli 80 prosenttia suomalaisten kaupasta ostamasta kalasta on nyt tuontikalaa, Raisioaqua huomauttaa.

"Suomen kalankasvatusala on kriisissä. Hallituksen edistämisohjelma on alalle elämän ja kuoleman kysymys. Maassamme on enää noin 70 ruokakalan kasvattajaa, kun vuonna 2006 niitä oli vielä 120", Kantola toteaa tiedotteessa.

Kalankasvatusalan suora työllistämisvaikutus on Suomessa tällä hetkellä noin 350 henkilöä. Kerrannaisvaikutuksineen puhutaan noin 1 500 henkilötyövuodesta. Luvut ovat peräisin Raisioaquan Luonnonvarakeskus Lukelta pyytämästä arviosta.

Aalloilta ateriaksi -hanke edistää Itämeren hyvinvointia ja kalastusta sekä korostaa kalankasvatuksen hyötyjä ja ihmisten terveyttä. Hankkeen käynnistivät keväällä 2020 ainoa kotimainen kalanrehunvalmistaja Raisioaqua, suomalainen Pohjoismaiden suurin kalansavustaja Kalaneuvos sekä Suomen ja Ruotsin suurin kirjolohen kasvattaja Nordic Trout.

